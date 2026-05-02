聽新聞
0:00 / 0:00
全大運／100公尺蝶式51秒90破全國紀錄 蝶王王冠閎再創新猷
115年全國大專校院運動會今天傍晚開幕，其中在今天率先舉行的游泳賽事，我國「蝶王」王冠閎傍晚在男子100公尺蝶式決賽，以51秒90的成績打破自己所保持的全國紀錄52秒03，並拿下金牌。
我國男子100公尺蝶式全國紀錄過去就是由王冠閎在112年全大運所創下的52秒03，在今天登場的115年全大運中，王冠閎上午在預賽小試身手，以53秒25的成績輕鬆晉級，也是預賽所有選手中最快。
而傍晚登場的決賽他更是近一步提速，最終以51秒90的成績率先抵達終點，不僅拿下金牌，也打破自己所保持的大會紀錄與全國紀錄，也是今年全大運游泳第一個新全國紀錄，並超越名古屋亞運的參賽標準52秒79。
《獅王背後的故事》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。