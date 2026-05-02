全大運／100公尺蝶式51秒90破全國紀錄 蝶王王冠閎再創新猷

115年全國大專校院運動會今天傍晚開幕，其中在今天率先舉行的游泳賽事，我國「蝶王」王冠閎傍晚在男子100公尺蝶式決賽，以51秒90的成績打破自己所保持的全國紀錄52秒03，並拿下金牌。

我國男子100公尺蝶式全國紀錄過去就是由王冠閎在112年全大運所創下的52秒03，在今天登場的115年全大運中，王冠閎上午在預賽小試身手，以53秒25的成績輕鬆晉級，也是預賽所有選手中最快。

而傍晚登場的決賽他更是近一步提速，最終以51秒90的成績率先抵達終點，不僅拿下金牌，也打破自己所保持的大會紀錄與全國紀錄，也是今年全大運游泳第一個新全國紀錄，並超越名古屋亞運的參賽標準52秒79。