115全大運今傍晚中央大學盛大開幕 官網卻「卡死」引民怨

115年全國大專校院運動會（全大運）今天傍晚將於中央大學舉行開幕典禮，校方特別邀請樂天女孩啦啦隊及人氣樂團「怕胖團」熱力開唱，為賽事揭開序幕，儘管典禮熱鬧在即，大會官網卻傳出當機災情，導致許多已完賽或正在參賽的選手、教練無法查詢資訊，引發民怨。

中央大學暌違8年、第三度承辦全大運，創下非體育專業校院（台師大、台體大、北市大以外）首例。為展現重視，校方去年起便展開強力宣傳，甚至前往北極、阿里山引燃聖火，並以「無懼．永續 Run Fearless Run Green」為主題，在場館導入環境監測系統，話題性十足。

然而，包含跆拳道、網球、划船、自由車及角力等賽事日前已陸續展開，部分甚至已提早結束，官網卻在此關鍵時刻「罷工」，造成參賽人員無法即時掌握賽況與成績。目前官網仍是無法進入的情形，已在社群平台上引發熱議。