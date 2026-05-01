羽球／湯優盃羽球賽 中華男團0比3不敵印度無緣4強
在丹麥舉行的湯優盃羽球團體賽，晉級8強的中華男團在湯姆斯盃對上印度，可惜前2點男單周天成、男雙王齊麟/邱相榤都拚戰到第3局還是落敗，最終以0比3吞敗，無緣4強門票。
湯優盃羽球團體賽是由男子組的湯姆斯盃（Thomas Cup）、女子組的優霸盃（Uber Cup）組成，在同時間、同場地分開舉行；今天凌晨進行的優霸盃，中華女團在8強以1比3敗給韓國遭淘汰。
今天登場的湯姆斯盃8強，中華男團對上印度，挑戰連續2屆挺進4強；賽制採5點3勝，和預賽規定打完5點不同，淘汰賽只要先拿3點就過關。
首點台灣由世界排名第6的周天成，對上世界第11的印度一哥森恩（Lakshya Sen），首局周天成先以21比18拿下，第2局還率先取得20比18的賽末點，只可惜連續失誤，被對手連得4分扳回一城。
第3局前段雙方陷入拉鋸戰，不過在6比6之後，周天成似乎受到體能下滑影響，逐漸被拉開比數，尤其比賽中段幾次主動扣殺都掛網，讓森恩擴大領先，最終以17比21落敗也讓出第一點。
第2點男雙王齊麟、邱相榤，對上人高馬大的印度第1男雙、世界排名第4的蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）與謝提（Chirag Shetty）。
前2局雙方各取1局，來到決勝第3局，台灣組合的平抽擋突然當機，頻頻發生失誤，反觀印度組合屢次抓準機會主動扣殺，讓他們從5比3領先一路擴大到15比7的優勢，最終也讓王齊麟、邱相榤苦吞下對戰3連敗。
已經沒有退路的中華隊，第3點男單由世界第8的「左手重砲」林俊易登場，面對身高194公分、世界排名第18的薛堤（Ayush Shetty）。
不過林俊易自從拿下全英羽球公開賽後就受到傷勢困擾，今天他雙腿也都綁上厚厚的貼紮，場上移動速度明顯受到影響，只要對手加壓提速，林俊易幾乎都跑不到位，最終就以16比21、17比21落敗，中華隊也以0比3遭到淘汰。
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