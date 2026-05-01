快訊

香港車手領完贓款秒出境 通緝中竟再來台爽玩…下場遭收押

聽新聞
0:00 / 0:00

羽球／湯優盃羽球賽 中華男團0比3不敵印度無緣4強

中央社／ 台北1日電
周天成。歐新社
周天成。歐新社

在丹麥舉行的湯優盃羽球團體賽，晉級8強的中華男團在湯姆斯盃對上印度，可惜前2點男單周天成、男雙王齊麟/邱相榤都拚戰到第3局還是落敗，最終以0比3吞敗，無緣4強門票。

湯優盃羽球團體賽是由男子組的湯姆斯盃（Thomas Cup）、女子組的優霸盃（Uber Cup）組成，在同時間、同場地分開舉行；今天凌晨進行的優霸盃，中華女團在8強以1比3敗給韓國遭淘汰。

今天登場的湯姆斯盃8強，中華男團對上印度，挑戰連續2屆挺進4強；賽制採5點3勝，和預賽規定打完5點不同，淘汰賽只要先拿3點就過關。

首點台灣由世界排名第6的周天成，對上世界第11的印度一哥森恩（Lakshya Sen），首局周天成先以21比18拿下，第2局還率先取得20比18的賽末點，只可惜連續失誤，被對手連得4分扳回一城。

第3局前段雙方陷入拉鋸戰，不過在6比6之後，周天成似乎受到體能下滑影響，逐漸被拉開比數，尤其比賽中段幾次主動扣殺都掛網，讓森恩擴大領先，最終以17比21落敗也讓出第一點。

第2點男雙王齊麟、邱相榤，對上人高馬大的印度第1男雙、世界排名第4的蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）與謝提（Chirag Shetty）。

前2局雙方各取1局，來到決勝第3局，台灣組合的平抽擋突然當機，頻頻發生失誤，反觀印度組合屢次抓準機會主動扣殺，讓他們從5比3領先一路擴大到15比7的優勢，最終也讓王齊麟、邱相榤苦吞下對戰3連敗。

已經沒有退路的中華隊，第3點男單由世界第8的「左手重砲」林俊易登場，面對身高194公分、世界排名第18的薛堤（Ayush Shetty）。

不過林俊易自從拿下全英羽球公開賽後就受到傷勢困擾，今天他雙腿也都綁上厚厚的貼紮，場上移動速度明顯受到影響，只要對手加壓提速，林俊易幾乎都跑不到位，最終就以16比21、17比21落敗，中華隊也以0比3遭到淘汰。

周天成 王齊麟 邱相榤 羽球

延伸閱讀

羽球／湯優盃8強籤表出爐 中華男團對決印度

湯優盃羽賽／瘋狂5點大戰 中華隊逆轉丹麥奪分組一闖8強

優霸盃／與印尼苦戰5點敗北 中華女團仍以分組第2晉級8強

馬德里女網／謝淑薇遭逆轉 無緣連三屆闖4強

相關新聞

羽球／湯優盃羽球賽 中華男團0比3不敵印度無緣4強

在丹麥舉行的湯優盃羽球團體賽，晉級8強的台灣男團在湯姆斯盃對上印度，可惜前2點男單周天成、男雙王齊麟/邱相榤都拚戰到第3...

全大運／世大運羽球15分制經驗談 丁彥宸點出強攻、加快節奏兩重點

BWF世界羽球總會預計明年起將由現行的三局、單局21分制，改為三局、單局15分制，台灣大學羽球隊丁彥宸，目前征戰115年中央全大運，作為萊茵魯爾世大運羽球男單金牌，他也是國內最早接觸該賽制的選手之一，

全大運／蔡右承、黃奕翔網球男雙成功2連霸 萬奕彣拍退楊亞依女單封后

115年全國大專校院運動會網球公開男雙決賽，上屆金牌台灣師大組合蔡右承／黃奕翔以7：6（7：5）、1：6、10：6擊敗國立體大呂鎮宇／洪可浩，在三盤兩勝制中頂住關鍵搶十壓力，成功完成二連霸。

湯姆斯盃／周天成、麟榤配都苦戰3局吞敗 中華隊不敵印度止步8強

2026湯姆斯盃男子羽球團體賽今天展開8強賽程，中華隊今天遭遇強敵印度，在前兩點都打到三局敗下陣來的情況下，第三點單打「左手重砲」林俊易帶傷上陣面對印度高塔阿尤什．薛堤（Ayush Shetty），最

宇野昌磨退休後加入電競隊伍 橫跨花滑成另類「二刀流」

日本花式滑冰名將宇野昌磨是兩屆奧運獎牌得主。他今天重磅宣布，加入日本電競公司CELLORB營運的隊伍VARREL，宣告成...

羽球／前球后奧原希望來台教學 盼學童保持熱情和健康

BWF女單前世界球后、日本好手奧原希望今天和贊助商合作舉辦FollowYour Will Session教學營，和63名...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。