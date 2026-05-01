全大運／蔡右承、黃奕翔網球男雙成功2連霸 萬奕彣拍退楊亞依女單封后

115年全國大專校院運動會網球公開男雙決賽，上屆金牌台灣師大組合蔡右承／黃奕翔以7：6（7：5）、1：6、10：6擊敗國立體大呂鎮宇／洪可浩，在三盤兩勝制中頂住關鍵搶十壓力，成功完成二連霸。

就讀碩一的黃奕翔坦言，能拿到這面金牌很感動，「到碩班之後學科比較重，練球時間沒有那麼多，前陣子比賽狀況也不好。」他特別感謝搭檔蔡右承的穩定發揮，讓他可以很放心地處理自己範圍內的球，可以更專注在自己身上，不用顧到太多，「他會幫我頂住，他狀況不好的話，我也會盡力去抬升士氣，就是互補這樣，今天兩個都打得滿好的。」

至於公開女單決賽上演三盤激戰，國立體大一年級新生萬奕彣以6：2、5：7、6：2擊敗文化大學楊亞依，完成個人全大運初登場即奪金的亮眼表現。

「其實沒有想太多，就是用平常心去打。」第一次參加全大運的萬奕彣表示，感受到整體氛圍相對輕鬆，壓力沒有那麼大，輸贏也不會有太多負面情緒。不過她仍強調，自己還是會設定目標，「還是會給自己壓力，希望可以有好的成績。」 其實兩人今年3月初曾在澳洲W35雙打賽場交手，當時由萬奕彣搭檔日本選手拿下勝利，單打賽則是雙方第一次碰頭。

從去年11月至今，萬奕彣認爲自己進步非常多，尤其是看待比賽的想法變了。她坦言，過去相當依賴教練王郁昌，後來嘗試獨立參賽、主動思考場上策略，「因為我覺得在場上真的只有你自己一個人可以改變很多東西，其實外面的人都是在幫你加油而已。」