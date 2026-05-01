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湯姆斯盃／周天成、麟榤配都苦戰3局吞敗 中華隊不敵印度止步8強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

2026湯姆斯盃男子羽球團體賽今天展開8強賽程，中華隊今天遭遇強敵印度，在前兩點都打到三局敗下陣來的情況下，第三點單打「左手重砲」林俊易帶傷上陣面對印度高塔阿尤什．薛堤（Ayush Shetty），最終也以16：21、17：21敗下陣來，遭到印度直落三擊敗，無緣連續兩屆挺進4強。

上屆湯姆斯盃中華男團首度打進到4強賽奪下銅牌，創下隊史最佳成績，今年中華隊分組賽則是與南韓瑞典和地主丹麥分在同組，並靠著預賽2勝1敗搶下分組第1名晉級到8強賽。

不過8強賽中華隊的對手則是2022年冠軍印度，在首點賽事中中華隊依舊由一哥周天成打頭陣，面對世界排名第11名的拉克什亞．森（Lakshya Sen），周天成也陷入苦戰，在首局先以21：18拿下後，第二局卻在一路領先的情況下於局末遭到逆轉，以20：22遭到扳平，決勝局拉克什亞．森更是乘勝追擊，以21：17關門，為印度搶下首點。

第二點雙打中華隊則是由「麟榤配」王齊麟／邱相榤把關，面對世界排名第4名的蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）／奇拉格．薛堤（Chirag Shetty），也在苦戰三局後以21：23、21：19、12：21敗下陣來，讓印度以2：0搶先聽牌。

第三點單打，中華隊則是派出帶傷上陣的「左手重砲」林俊易出戰世界排名18名，20歲、195公分的巨塔阿尤什．薛堤，在日前的亞錦賽中阿尤什．薛堤就一路挺進到金牌戰最終不敵中國大陸石宇奇，近況火熱。

而今天林俊易也打得不輕鬆，在兩局賽事前段他都一度取得領先，但第一局中段阿尤什．薛堤以一波7：0逆轉戰局，以21：16先下一城，第二局則是在局中拉出4：0後揚長而去，以21：17關門成功，幫助印度搶下4強門票，中華隊則是止步於8強。

王齊麟 南韓 瑞典

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