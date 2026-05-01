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宇野昌磨退休後加入電競隊伍 橫跨花滑成另類「二刀流」

中央社／ 東京1日綜合外電報導

日本花式滑冰名將宇野昌磨是兩屆奧運獎牌得主。他今天重磅宣布，加入日本電競公司CELLORB營運的隊伍VARREL，宣告成為花滑與電競雙棲的另類「二刀流」。

日媒Sponichi Annex報導，國際性的格鬥遊戲比賽EVO Japan 2026今天起在「東京國際展覽中心」舉行，而宇野將披上VARREL戰袍首度挑戰賽事。

VARREL今天在東京都召開記者會，宇野身穿戰袍表示，「直到昨天，我還是以無業的玩家身分活動的宇野昌磨，不過從今天開始，我希望能以隸屬VARREL的正式玩家身分活動。」

他透露，在2024年5月退役後，深刻感受到「名為宇野昌磨的知名人物是有限的存在…這不會被永遠傳頌，如果不由自己去延續就會消失。我並不滿足於現在的名聲與地位，深刻體悟若自己不開拓道路，終究會被遺忘。」

宇野提到先前計劃跨大活動領域時，遇到現在的隊伍，「從對話中感受到VARREL真的想與我一起成長。」他回顧滑冰生涯時表示，「很多人的滑冰技術比我好，但能成為世界頂尖，僅僅是因為我的熱情比誰都強烈」。

而宇野認為，感受到與VARREL懷有共同的熱情，因此決定加入他們的行列。他也表示，仍會持續滑冰活動。

報導指出，宇野以前就以愛好電玩而為人所知。他曾在電視節目上坦言，「希望大家不要學我，我的飲食控制、睡眠時間、生活重心不是滑冰而是遊戲」，並且透露在選手時期參加滑冰比賽時，也相當熱衷於遊戲。

他表示，2018年平昌冬奧個人賽奪下銀牌當天，「比賽結束後，晚上11時到12時左右回到飯店，就開始打遊戲」，透露當時隔天睡眠不足就是因為遊戲的關係。

宇野目前28歲，1997年12月17日出生於名古屋市，5歲開始滑冰，曾奪下2015年世界青少年花式滑冰錦標賽個人賽金牌。

他轉成人組之後戰績輝煌，拿下2018年平昌冬奧個人賽銀牌、2022年北京冬奧個人賽銅牌，並在2022年與2023年的世界滑冰錦標賽（世錦賽）完成二連霸。

此外，他在2016年4月獲得國際滑冰總會（ISU）認證，成為史上第一位在比賽中完成4圈後內點冰跳（flip jump，菲力普跳）的選手。

他後來在2024年5月宣布告別競技舞台，接著轉為職業花滑運動員。

奧運 日本

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