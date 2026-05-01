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羽球／前球后奧原希望來台教學 盼學童保持熱情和健康

中央社／ 台北1日電
日本羽球名將奧原希望（中）來台參與Mizuno「Follow Your Will Session」活動，1日上午在台北市立大同高中指導來自全台各地的國小選手，從基礎動作、場上節奏到實戰觀念皆傾囊相授。圖中央社提供
日本羽球名將奧原希望（中）來台參與Mizuno「Follow Your Will Session」活動，1日上午在台北市立大同高中指導來自全台各地的國小選手，從基礎動作、場上節奏到實戰觀念皆傾囊相授。圖中央社提供

BWF女單前世界球后、日本好手奧原希望今天和贊助商合作舉辦FollowYour Will Session教學營，和63名國小學童開心互動。她表示，只要保持健康、維持熱情，就能打出自己的羽球。

現年31歲的日本羽球女單好手奧原希望，不但是日本首名拿下世青賽女單金牌得主，更在2017年成為首名獲得世錦賽女單冠軍的名將，並且在2019年登頂世界羽球聯盟（BWF）女單球后寶座。

奧原希望和贊助商Mizuno合作的Follow Your WillSession系列活動，已在日本北海道、沖繩等地舉辦過，這次是首度到日本以外的國家舉辦。

日本羽球名將奧原希望（前）來台參與Mizuno「Follow Your Will Session」活動，1日上午在台北市立大同高中指導來自全台各地的國小選手，講解徒手抓球等基礎訓練的重要性。圖中央社提供 中央通訊社
日本羽球名將奧原希望（前）來台參與Mizuno「Follow Your Will Session」活動，1日上午在台北市立大同高中指導來自全台各地的國小選手，講解徒手抓球等基礎訓練的重要性。圖中央社提供 中央通訊社

奧原希望在接受媒體訪問時表示，台灣的羽球人口很多，球迷也很熱情，看到這麼多的學童，還是希望保持身體健康是最重要的事，再來是不要忘記喜歡羽球的熱情，然後練好基本功，未來才能打出屬於自己的羽球。

「這是我第1次到海外跟小朋友互動，雖然緊張也有點期待，但我相信，喜歡羽球的心意，大家都是一樣的，希望通過這次的活動，可以讓更多人喜歡上羽球運動。」

台灣羽球天后戴資穎在去年宣布退休，奧原希望透露，「當初聽到這個消息確實有點寂寞，畢竟我們都是同一個時期的對手，不過因為有戴資穎這樣的選手在，才讓我有更正面的刺激、持續練習，所以一直都很感謝她。」

奧原希望身高156公分，和63名小學學童一起同樂，看起來絲毫不違和，她笑說：「知道自己比較矮小，所以從中學時就很重視腳步和移位的練習，也是後來到國際賽場上的主要武器。」

日本羽球名將奧原希望（前）來台參與Mizuno「Follow Your Will Session」活動，1日上午在台北市大同高中指導來自全台各地的國小選手，並在場上與台灣羽球選手交流、展現精湛球技。圖中央社提供
日本羽球名將奧原希望（前）來台參與Mizuno「Follow Your Will Session」活動，1日上午在台北市大同高中指導來自全台各地的國小選手，並在場上與台灣羽球選手交流、展現精湛球技。圖中央社提供

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