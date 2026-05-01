快訊

兩年來首見！日本在黃金周突襲干預匯市 警告可能還會再出手

理科缺師／教甄報考人數下滑 首見「免筆試直接複試」

聽新聞
0:00 / 0:00

網球／名將錦織圭宣布本季退休 世界排名最高第4創日本紀錄

中央社／ 東京1日綜合外電報導
日本網球名將錦織圭今天在社群平台宣布將在本季高掛球拍。 路透
日本網球名將錦織圭今天在社群平台宣布將在本季高掛球拍。 路透

日本網球名將錦織圭今天在社群平台宣布將在本季高掛球拍。他曾奪下2014年美國網球公開賽男子單打亞軍，並在隔年躍居世界排名第4，成為第一個闖進男單世界排名前10的日本人。

日本放送協會（NHK）與日本電視台（NipponTV）報導，錦織圭目前36歲，14歲時期離開日本，前往美國受訓，在青少年時期就活躍於國際性賽事。

他職業生涯的亮點之一莫過於2014年美網打敗當時世界排名第一的約克維奇（Novak Djokovic）等名將，並晉級決賽，不過最終不敵西利奇（MarinCilic），以亞軍完賽。

錦織圭在2014年成為第一個排名擠進前10的日本選手，接著又於2015年衝上世界排名第4，創下個人最佳紀錄。

2016年里約奧運期間，他戰勝當時「4大天王」之一的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），拿下銅牌。

而錦織圭在澳網、法網、溫網、美網都曾至少打進8強，在世界職業網球協會（ATP）總決賽最好的成績挺進4強。

不過，他近年來傷病不斷，相繼出現膝傷與肩傷等，去年在大滿貫之一的澳網，只打到第2輪，其他3場大滿貫則沒有建樹，導致他最新的世界排名跌到400名以下。

錦織圭今天在社群平台X發文表示，「我從小就相當熱衷於網球，懷抱著『想在世界舞台上奮戰』的想法一路追逐夢想。而我也在這個過程中站上頂尖舞台，並一路攀升到世界前10，對我而言是極大的驕傲」。

他接著表示，「在不斷挑戰極限的日子裡，勝利的喜悅、敗戰的懊悔，以及在滿場觀眾前感受到的那份特別氛圍，都是無可取代的回憶」。

面對接二連三的傷勢，錦織圭直言，「也曾因無法如願發揮而感到焦躁，甚至被不安壓得幾乎喘不過氣」。

「即便如此，『我喜歡網球』、『我還能變得更強』的信念，成為我回到球場的動力」。

他認為這段過程，「豐富我的人生，造就現在的我」。

同時，他也由衷感謝球迷與時常在身邊支持他的家人。

錦織圭表示，「老實說，我至今仍想繼續在球場奮戰，不過回首過往至今的一切，我可以自信地說『已經盡了全力』」。

納達爾 美國 里約奧運

延伸閱讀

羽球／湯優盃8強籤表出爐 中華男團對決印度

馬德里女網／謝淑薇遭逆轉 無緣連三屆闖4強

日職／季中大地震換主帥 真正見效在隔年

花式滑冰／「璃來龍」抱著最後一季心情奪金 含淚告別競技生涯

相關新聞

羽球／奧原希望首度來台執教 談戴資穎退休感到有點「寂寞」

日本羽球前球后、前世錦賽金牌得主奧原希望近日受邀來台參加Mizuno「Follow Your Will Session」，並在今天於台北市立大同高中與台灣國小基層選手進行互動教學，談到去年宣佈退休的同

羽球／BWF將改3局15分制 葉宏蔚：對慢熱的我沒那麼友善

今年在全英公開賽奪下混雙冠軍寫下生涯代表作的葉宏蔚，在今天與前日本世界球后奧原希望一同參與Mizuno「Follow Your Will Session」指導國小學童，談到近期BWF傳出將改為3局15

網球／名將錦織圭宣布本季退休 世界排名最高第4創日本紀錄

日本網球名將錦織圭今天在社群平台宣布將在本季高掛球拍。他曾奪下2014年美國網球公開賽男子單打亞軍，並在隔年躍居世界排名...

湯優盃羽賽／不敵球后安洗瑩領軍的韓國 中華女團止步8強

在丹麥舉行的湯優盃羽球團體賽，台灣女團今天在優霸盃8強對上世界球后安洗瑩領軍的韓國，儘管由女單林湘緹拿下1點，但最終仍以...

全障運聖火引燃 LINE傳聖火抽黃金 5/1起全民動起來

2026年全國身心障礙國民運動會5月23日至26日將在新北盛大登場，象徵賽會精神的聖火取火儀式今晚在八里婚紗廣場舉行，遠眺北灣新地標「淡江大橋」，讓聖火結合自然景致與城市意象。新北市長侯友宜、運動部主

亞沙運／三亞交接宿霧 中華代表團獎牌數排18位

2026年第6屆三亞亞洲沙灘運動會於今天晚間在中國海南三亞亞沙公園舉辦閉幕典禮，我國由沙灘排球龔詩雯選手代表掌旗進場。閉幕典禮流程中，本屆大會將會旗交接給下屆主辦城市菲律賓宿霧市，象徵傳承亞洲沙灘運動

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。