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羽球／BWF將改3局15分制 葉宏蔚：對慢熱的我沒那麼友善

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
葉宏蔚（左）今天在訓練營中擔任奧原希望助教。記者劉肇育／攝影
葉宏蔚（左）今天在訓練營中擔任奧原希望助教。記者劉肇育／攝影

今年在全英公開賽奪下混雙冠軍寫下生涯代表作的葉宏蔚，在今天與前日本世界球后奧原希望一同參與Mizuno「Follow Your Will Session」指導國小學童，談到近期BWF傳出將改為3局15分制，葉宏蔚坦言對於較慢熱的他來說並不友善，在未來實施後可能需要慢慢調整比賽狀態。

葉宏蔚與搭檔詹又蓁今年全英公開賽奪下混雙冠軍，創下我國混雙的新紀錄，兩人近期因為湯優盃在丹麥舉行，在沒有混雙項目的情況下進入短暫的休兵期，對於今天擔任奧原希望的助理教練指導國內學童，葉宏蔚說：「我覺得這是很棒的活動，讓台灣的小朋友有機會了解這些國外頂尖選手，幫助他們成長，這是很難得的機會。」

葉宏蔚指出，由於自己與奧原希望參加的項目不同，對她的了解並不多，「在我知道她的時候，她已經是世界很有名的選手，之後雖然遭遇受傷的狀況，但重新回歸後到現在，我覺得相當不容易。」

談到近期傳出BWF將於明年改制為3局15分制，葉宏蔚則表示，「因為我是一個比較慢熱型得選手，所以我覺得這個對我來說比較沒那麼友善，可能就是在未來實施後，嘗試過後再來慢慢調整自己狀態。」

日本 丹麥 羽球

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