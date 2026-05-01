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羽球／奧原希望首度來台執教 談戴資穎退休感到有點「寂寞」

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
日本前球后奧原希望（右）與葉宏蔚（左）一同指導國小學童。記者劉肇育／攝影
日本前球后奧原希望（右）與葉宏蔚（左）一同指導國小學童。記者劉肇育／攝影

日本羽球前球后、前世錦賽金牌得主奧原希望近日受邀來台參加Mizuno「Follow Your Will Session」，並在今天於台北市立大同高中與台灣國小基層選手進行互動教學，談到去年宣佈退休的同世代好手戴資穎，奧原希望也坦言在聽到戴資穎的退休消息後，確實感到有點寂寞。 

Mizuno「Follow Your Will Session」系列活動之前於日本北海道、沖繩等地舉行廣獲好評，由奧原希望擔任教練，前往指導各地的少年選手們。本次海外首站來到台北，由63名來自全台各地隊國小學童，接受奧原希望的指導。

這是奧原希望職業生涯中首次在台灣擔任指導教練工作，面對一至六年級的小球員，奧原直言內心感到有些緊張，也擔心無法精準傳達感受，她說：「雖然文化不同，但羽球是共通的語言。我希望孩子們能先感受到『喜歡羽球』這份情感，享受純粹的打球時光。」

在羽壇以「跑不死」韌性著稱的奧原希望，身高僅156公分，身材在長人林立的賽場上處於劣勢，談及克服身材劣勢的秘訣，奧原希望透露，國中時期的苦練是奠定基礎的關鍵，「因為我身材較矮小，必須在大範圍內頻繁跑動，所以當時特別加強了腳步與基礎訓練。」

隨著同世代名將如戴資穎、馬琳等人都因為傷病宣布退役，奧原希望對於「同袍情誼」感觸良多，談到台灣球后戴資穎退休，奧原難掩寂寞地表示，「我們是一起奮戰的對手，也是很好的朋友，聽到消息真的覺得很寂寞。」

儘管生涯也飽受過傷病所苦，但奧原希望感性自許為該世代的「倖存者」，並強調正因為有戴資穎等頂尖對手的存在，才讓她在競技路上獲得源源不絕的刺激與學習，「我想要在能力範圍內繼續挑戰下去。」

日本前球后奧原希望（中）與葉宏蔚（右1）等人一同指導國小學童。記者劉肇育／攝影
日本前球后奧原希望（中）與葉宏蔚（右1）等人一同指導國小學童。記者劉肇育／攝影

奧原希望也對想邁向職業之路的小球員提出建議，「運動員的身體就是資本，我曾受過重傷，深知其中的痛苦，所以首要建議就是珍惜身體。除了基礎訓練，最重要的是保持熱愛，不要忘記享受競技的心情。」

走過傷病陰霾，奧原希望目前身體狀況已無大礙，她特別提到，能在低潮中重新站起來，台灣球迷的鼓勵功不可沒。她說：「無論場上表現不佳或成績陷入低谷，特別是台灣的球迷真的非常熱情。即便在我最艱難的時期，大家仍會傳訊息給我鼓勵。正因為有這些人的支持，我現在才能再次回到球場，對此我由衷感激。」  

日本 台北 沖繩

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