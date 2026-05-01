湯優盃羽賽／不敵球后安洗瑩領軍的韓國 中華女團止步8強

在丹麥舉行的湯優盃羽球團體賽，台灣女團今天在優霸盃8強對上世界球后安洗瑩領軍的韓國，儘管由女單林湘緹拿下1點，但最終仍以1比3落敗，無緣4強門票。

湯優盃羽球團體賽是由男子組的湯姆斯盃（Thomas Cup）、女子組的優霸盃（Uber Cup）組成，在同時間、同場地分開舉行。

台灣女子羽球代表隊在分組預賽排名第2晉級，只可惜籤運不佳，對上曾拿過賽史2次冠軍的韓國；首點女單由邱品蒨對上球后安洗瑩，雙方打了38分鐘，邱品蒨以7比21、8比21落敗。

第2點女雙推出謝沛珊、洪恩慈應戰，對上李昭希、李妍雨組合，儘管首局以21比15拿下，但第2局起主動失誤過多，接連以8比21、17比21落敗，台灣也陷入0比2的劣勢。

幸好，第3點女單的林湘緹，面對賽前從未贏過的金佳恩，她靠著出色的前後場吊動，在首局中段從4比8落後時打出一波11比3的攻勢逆轉戰局，如願以21比15拿下。

第2局林湘緹同樣拿出不服輸的特性，在7比12落後時，又打出一波13比2超前比數，並取得6個賽末點後，順利以21比17拿下；這點也是台灣女團唯一拿下的勝利。

第4點女雙，台灣推出許雅晴、許尹鏸組合，可惜仍以17比21、13比21直落2敗北，確定台灣再度止步8強。台灣女團在優霸盃，自從2006年闖進4強後，至今都未能再度如願。