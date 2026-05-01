快訊

少子女化促進生育！「0到6歲國家養」政策擬擴大

川習會前…王毅通話魯比歐：台灣問題是中美關係最大風險點

聽新聞
0:00 / 0:00

足總重申伊朗將在美國參加世界盃 川普：沒問題

中央社／ 溫哥華30日綜合外電報導

國際足總（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）今天在足總峰會開幕式上重申，伊朗將依計劃在美國參加世界盃。美國總統川普對此回應「沒問題」，「就讓他們來吧」。

法新社報導，自美國與以色列攻擊伊朗以來，伊朗能否參加本屆在加拿大墨西哥和美國舉行的世界盃足球賽，一直充滿不確定性。

英凡提諾曾多次表示伊朗將會參加世界盃，他在溫哥華向足總會員發表談話時，再次重申此一立場。

英凡提諾表示，伊朗會參加2026年國際足總世界盃，「而且，伊朗的比賽地點當然是在美國。」

伊朗官員曾提出將小組賽從美國移至墨西哥，但這項提議已被英凡提諾否決。

川普與英凡提諾向來關係密切，川普在回答記者詢問

時表示，既然（英凡提諾）這麼說，我沒問題。

川普說，「我想，就讓他們來比賽吧。」

不過，擁有211個成員的國際足總今天在溫哥華召開大會，伊朗是唯一缺席的。伊朗足協（FFIRI）官員稍早曾與加拿大移民官員發生衝突。他們在抵達多倫多後突然離開加拿大，放棄前往溫哥華的後續行程。

伊朗媒體報導，伊朗足協（FFIRI）主席塔吉（Mehdi Taj）曾是伊斯蘭革命衛隊（IRGC）成員，他與2名同事在遭到加拿大移民官員「侮辱」後，返回伊朗。

加拿大已將伊斯蘭革命衛隊列為恐怖組織，並於2024年納入黑名單。加拿大昨天表示，與革命衛隊有關聯的人員「不得入境」。

加拿大移民局在聲明中表示：「由於隱私法，我們無法對個案發表評論，但政府立場始終明確：加拿大無法接受伊斯蘭革命衛隊的官員入境，我們不歡迎他們。」

世界盃期間，伊朗將以美國亞利桑那州土桑（Tucson）作為大本營。他們被分在G組，同組還有紐西蘭、比利時和埃及。伊朗首戰將在6月15日於洛杉磯舉行，對手是紐西蘭。

美國 墨西哥 加拿大

延伸閱讀

中東戰爭第61天》川普擬長期封鎖伊朗港口 最新發展一次看

國際足總向白宮輸誠：為何FIFA主席因凡蒂諾必須成為川普「最親密的朋友」？

川普不滿意伊朗提先開荷莫茲！紐時爆料白宮分歧恐再鎖海峽2個月

穿梭賽場與國際角力：FIFA主席因凡蒂諾的成名政治學

相關新聞

亞沙運／三亞交接宿霧 中華代表團獎牌數排18位

2026年第6屆三亞亞洲沙灘運動會於今天晚間在中國海南三亞亞沙公園舉辦閉幕典禮，我國由沙灘排球龔詩雯選手代表掌旗進場。閉幕典禮流程中，本屆大會將會旗交接給下屆主辦城市菲律賓宿霧市，象徵傳承亞洲沙灘運動

115年新北市全障運聖火引燃八里登場 淡江大橋映照希望啟航

115年全國身心障礙國民運動會將於5月23日至26日在新北市登場，象徵賽會精神的取火儀式今天在八里婚紗廣場舉行，現場遠眺北台灣新地標「淡江大橋」，在自然景觀與城市意象交融之中點燃勝利之火。

全大運／羅嘉翎動口不動腳轉播台初體驗 國手群身心調整備戰亞錦賽

跆拳道「國民女友」羅嘉翎，不僅在115年中央全大運跆拳道對打賽事，迎來大運會菜鳥首秀，更在轉播台上獻出生涯首次賽事評論播報，讓她直呼很新鮮、好玩。

湯優盃羽賽／中華男團拚連兩屆奪牌 總教練曝林俊易狀況

中華男子羽球隊今天凌晨和今年湯優盃「地主」丹麥隊上演5點大戰，中華隊靠兩組男雙奪勝，決勝第五點的戚又仁再瓦解對手5個賽末點，辛苦打下分組龍頭，8強賽將和印度隊正面交鋒，中華隊總教練劉佳城強調「全力以赴

羽球／湯優盃8強籤表出爐 中華男團對決印度

在丹麥舉行的湯優盃羽球團體賽，以預賽分組第1晉級湯姆斯盃8強的中華男團，今天抽籤結果出爐將首戰印度，總教練劉佳城信心喊話...

足球／台灣足球發展獲肯定 FIFA主席承諾世界盃後訪台

中華民國足球協會理事長張璨近日率團出席於加拿大溫哥華舉行的第76屆國際足球總會（FIFA）會員大會，並在會議期間與FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）及秘書長格拉夫斯特羅姆（Mat

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。