全障運聖火引燃 LINE傳聖火抽黃金 5/1起全民動起來

2026年全國身心障礙國民運動會5月23日至26日將在新北盛大登場，象徵賽會精神的聖火取火儀式今晚在八里婚紗廣場舉行，遠眺北灣新地標「淡江大橋」，讓聖火結合自然景致與城市意象。新北市長侯友宜、運動部主秘林佩君與東京聽奧掌旗官網球國手鄒少宇、2024年全障運桌球男雙金牌王浩昕等一同引燃聖火，為賽會揭開序曲。

侯友宜表示，全障運5月23日至26日在新北市盛大登場，聖火取火儀式，不僅象徵賽會序幕的開啟，更代表著希望、勇氣與夢想，將從新北出發，傳遞到全國各地。

侯友宜談到，此次選在八里婚紗廣場舉行聖火取火儀式，遠眺北台灣新地標「淡江大橋」，讓聖火結合自然景觀與城市意象的場域中點燃，別具意義。當火焰燃起，不僅照亮現場，更象徵著每一名選手在賽場上不畏挑戰、勇往直前精神，也呈現全障運承載的價值與信念正式啟航。

體育局表示，全障運聖火引火代表選手為東京聽奧掌旗官網球國手鄒少宇、2024年全障運桌球男雙金牌王浩昕，侯市長、運動部主秘林佩君一同取聖火，傳遞給明德高中聖火隊，隨著火焰點燃，象徵希望與夢想自新北啟航，光芒映照河岸與壯闊的淡江大橋，結合自然景觀與城市地標的場域設計，不僅展現新北多元地景之美，更讓聖火在最具地方意象的舞台上點亮，為賽會揭開序幕。

賽會推出「網路聖火傳遞」為全障運首創，號召全台民眾參加「AI火炬手」及「LINE傳聖火抽黃金」的活動，每個人都能化身為網路火炬手。賽會攜手85度C推「LINE傳聖火抽黃金」活動，5月1日至5月22日，民眾只要在體育局官方LINE點選活動，就能揪親朋好友組隊，5人1隊即可在全台指定打卡點接力打卡，有機會抽馬年紀念黃金、MacBook Air、飯店餐券、超商禮券等禮物。

新北市長侯友宜、運動部主秘林佩君與賽會贊助商代表今晚一同引燃2026年全障運聖火。圖／新北市體育局提供

2026全障運聖火今晚在新北八里點燃。圖／新北市體育局提供