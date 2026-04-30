亞沙運／三亞交接宿霧 中華代表團獎牌數排18位

2026年第6屆三亞亞洲沙灘運動會於今天晚間在中國海南三亞亞沙公園舉辦閉幕典禮，我國由沙灘排球龔詩雯選手代表掌旗進場。閉幕典禮流程中，本屆大會將會旗交接給下屆主辦城市菲律賓宿霧市，象徵傳承亞洲沙灘運動會的精采、卓越與輝煌。

中華代表團本屆參賽收穫1銀4銅，共計5面獎牌，在45個參賽國中總獎牌數第18名。本屆教練、中生代及新生代選手攜手砥礪，展現卓越實力與拚搏精神，透過優異的競技表現，站上國際舞臺，落實以運動壯大臺灣的政策願景。

回顧本屆賽會，由鐵人三項好手潘子易於水陸兩項率先搶下銅牌，沙灘田徑葉柏廷克服低潮奪跳高銀牌、吳慈恩擲出賽季最佳獲鉛球銅牌，加上男子組龍舟12人制於100公尺及200公尺直道賽雙雙奪銅，選手們在賽場上不僅充分展現了平時辛勤訓練的豐碩成果，透過與各國頂尖好手切磋所汲取的寶貴經驗，更是無價的收穫；期盼此次賽會的實戰歷練，能轉化為選手們未來持續精進實力、挑戰更高層級賽事的強大動能。

本次亞洲沙灘運動會落幕後，運動部表示，持續勉勵我國選手為了下一個目標保持努力，爭取更高榮耀，未來運動部將會全力提供選手後勤支援，期許選手們再接再厲，於世界最高舞臺展現訓練成果，勇奪佳績。