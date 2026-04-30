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115年新北市全障運聖火引燃八里登場 淡江大橋映照希望啟航

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
運動部林佩君主任秘書（右）與新北市侯友宜市長（左）及各界貴賓共同見證取火儀式。圖／運動部提供
運動部林佩君主任秘書（右）與新北市侯友宜市長（左）及各界貴賓共同見證取火儀式。圖／運動部提供

115年全國身心障礙國民運動會將於5月23日至26日在新北市登場，象徵賽會精神的取火儀式今天在八里婚紗廣場舉行，現場遠眺北台灣新地標「淡江大橋」，在自然景觀與城市意象交融之中點燃勝利之火。

聖火由東京達福林匹克運動會掌旗官、網球國手鄒少宇與113年全國身心障礙國民運動會桌球男雙金牌王浩昕共同引燃後，隨後由運動部主任秘書林佩君、新北市市長侯友宜完成取火，交予新北市立明德高級中學聖火隊展開聖火傳遞，為本屆賽會揭開序幕。

林佩君表示，本賽會為我國身心障礙運動最高層級賽事，以帕拉林匹克運動會、達福林匹克運動會及特殊奧林匹克運動會等競賽體系為核心，匯聚全國優秀身心障礙運動選手同場競技，肩負提升身心障礙國民生活品質、落實運動平權及保障運動權益之重要使命。特別感謝侯友宜市長率領市府團隊全力投入籌辦工作，為2,350位參賽選手提供7大創新全方位服務，攜手打造「愛運動、動無礙」之友善共融社會。

淡江大橋以流線型設計呈現整體意象，搭配主橋塔採「雙手合十」造型，除寓意祝福本屆賽會圓滿成功外，並鼓勵選手突破自我、再創佳績。淡江大橋作為全球最大跨距之單塔不對稱斜張橋，其高難度工程展現團隊專業與堅持，亦呼應運動員勇於挑戰、追求卓越的精神，以及教練與後勤體系的關鍵支持。未來，淡江大橋將成為國門重要地標，展現台灣工程實力與城市形象；其所體現之團隊協作與持續精進價值，與運動部推動運動平權、促進多元共融之政策方向相互呼應，彰顯國家整體發展能量。

本屆賽會有別以往，首創「線上打卡聖火傳遞」活動，由實體延伸至數位，突破時間與空間限制，串聯各地民眾接力傳遞聖火，讓象徵運動平權的精神持續擴散，強化跨地域參與及社會共融。民眾加入新北市政府體育局官方LINE，即可參與「AI火炬手」及「LINE傳聖火抽黃金」活動，有機會抽中Switch 2、馬年紀念黃金、MacBook Air、飯店餐券及超商禮券等總值逾百萬元好禮，活動詳情可至「新北運動聚點」粉絲專頁查詢。

115年全國身心障礙國民運動會開幕典禮將於5月23日在新莊體育館舉行，運動部與新北市政府邀請國人共襄盛舉，並於競賽期間至場為選手喝采，讓我們攜手同行，與選手一同拼出精彩未來，更多賽會資訊請至官方網站（https://www.sport115ntpc.com/）查詢。

東京 侯友宜 運動部

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