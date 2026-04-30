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全大運／羅嘉翎動口不動腳轉播台初體驗 國手群身心調整備戰亞錦賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
跆拳道「國民女友」羅嘉翎在轉播台上獻出生涯首次賽事評論播報。圖／全大運提供
跆拳道「國民女友」羅嘉翎在轉播台上獻出生涯首次賽事評論播報。圖／全大運提供

跆拳道「國民女友」羅嘉翎，不僅在115年中央全大運跆拳道對打賽事，迎來大運會菜鳥首秀，更在轉播台上獻出生涯首次賽事評論播報，讓她直呼很新鮮、好玩。

羅嘉翎28日代表輔仁大學，贏得本屆全大運跆拳道對打公開女生組67公斤級金牌後，29日上午先到長庚醫院打PRP治療，接著下午到中央大學依仁堂投入全大運轉播服務。她自嘲說治療方面已經習慣，「但還好這次治療是打葡萄糖，至少不會太痠痛，可以正常播報。」

羅嘉翎覺得從轉播台角度，與學生主播王聖雰對談，專注講解比賽，那種感覺跟在觀眾席，偶爾跟教練劉聰達或隊友針對動作，聊個兩三句截然不同，必須一直動口，當主播拋出新的話題或問題，要馬上接下解答。

「我們平常自己跆拳道選手對話當中的一些講法、用語上，可能在講評上的時候，你可能就是要換一個大家比較聽得懂的方式，去跟或許不是那麼認識跆拳道運動的人去解釋，這當中講出來之前，我自己本身就會去思考，怎麼講才可以讓大家更理解。」羅嘉翎很感謝跆拳道界的前輩陳怡安跟莊佳佳，當確認接受台藝大轉播團隊邀請後，羅嘉翎認真做功課，先研究兩位學姊的轉播講解方式，面對鏡頭時的應對進對。

24歲的羅嘉翎表示不排斥未來退役後，從事相關工作，「如果有機會的話，真的滿有趣的，我對這方面的工作也滿有興趣，而且很希望藉這機會推廣跆拳道運動，讓更多人認識跆拳道，也許沒辦法到現場看比賽，但透過轉播，我們的講解，來幫助他們看得懂跆拳道，喜歡運動。」

彰化師大跆拳道好手林唯均，今天在跆拳道對打公開女生組57公斤級，金牌戰以2：1力退國立體大黃詠玉，順利衛冕。彰師大教練蘇泰源指出，關鍵還是備戰亞錦賽，會持續引導林唯均發揮最佳狀態。23歲的林唯均認為接下來不論是亞錦賽，還是亞運決選，都會全力備戰，「特別是亞錦賽，先搶亞運門票。」

中信學院徐晧祐，則在跆拳道對打公開男生組68公斤級金牌戰直落二擊敗北市大學楊凡德，徐晧祐為中信學院贏得校史首面公開組對打金牌，但其實這天他第一場踢完閃到腰，直接送醫掛急診，打消炎針後下午四強戰上陣，「一度想說要不要就休息，不要打了，但第一次代表中信，想說學校沒拿過對打金牌，也希望自己可以盡分力。」

金牌 中央大學 長庚醫院

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