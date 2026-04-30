湯優盃羽賽／中華男團拚連兩屆奪牌 總教練曝林俊易狀況

中華男子羽球隊今天凌晨和今年湯優盃「地主」丹麥隊上演5點大戰，中華隊靠兩組男雙奪勝，決勝第五點的戚又仁再瓦解對手5個賽末點，辛苦打下分組龍頭，8強賽將和印度隊正面交鋒，中華隊總教練劉佳城強調「全力以赴」，挑戰連兩屆奪牌。

兩年一度的湯優盃是由男子團體賽湯姆斯盃（Thomas Cup）和女子團體賽優霸盃（Uber Cup）兩項賽事組合而成，中華女子隊以分組第二晉級8強，今天午夜12點將和南韓隊爭優霸盃4強門票；湯姆斯盃8強抽籤今天下午出爐，中華隊抽到A組第二的印度隊，若晉級4強假想敵將是打下B組龍頭的日本隊。

中華男團上屆打下銅牌，也是隊史首面獎牌，今年驚險晉級8強，形容前兩戰心情有如「洗三溫暖」的總教練劉佳城表示，戰印度隊將全力以赴，不過有傷在身的「左手重砲」林俊易是否下場，要看當地時間今天下午訓練狀況而定。

碰丹麥隊關鍵戰為中華隊延續戰線的第四點，中華隊派上「期間限定」的劉廣珩／楊博軒，兩人以24：22、21：17力退阿斯特魯普（Kim Astrup）／克里斯蒂安森（Mathias Christiansen），目前兩次上陣都奪勝，劉佳城表示楊博軒會改搭原本搭檔李哲輝或是拆組出擊，目前還沒決定，「還要再跟教練團討論看看，因為每個國家特性不一樣。」