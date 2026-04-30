羽球／湯優盃8強籤表出爐 中華男團對決印度

在丹麥舉行的湯優盃羽球團體賽，以預賽分組第1晉級湯姆斯盃8強的中華男團，今天抽籤結果出爐將首戰印度，總教練劉佳城信心喊話：「一場一場來，相信球員的實力。」

湯優盃羽球團體賽是由男子組的湯姆斯盃（ThomasCup）、女子組的優霸盃（Uber Cup）組成，在同時間、同場地分開舉行。

中華男子羽球代表隊曾在上屆2024年湯姆斯盃首度闖進4強，最終獲得銅牌，今年很有機會再度站上頒獎台。

在今天凌晨結束的分組預賽最終戰，中華在1比2的點數落後下，靠著男雙楊博軒與劉廣珩、男單戚又仁連下2城上演逆轉秀，如願以分組第1晉級8強。

儘管男單世界排名第6的周天成首點沒能拿下，他仍以實際行動和隊友站在一起，最後一點男單，周天成還親自坐到場邊教練席，給足戚又仁逆轉勇氣。

8強對手印度，男單由世界排名第11的森恩（Lakshya Sen）領軍，第2單打則是身高194公分、世界排名第18的薛堤（Ayush Shetty）；今年全英羽球公開賽冠軍戰，森恩就是敗在世界排名第8的「左手重砲」林俊易手下。

至於雙打部分，印度第1男雙、世界排名第4的蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）與謝提（ChiragShetty）較難對付，不過印度第2男雙已落居世界第34名，整體雙打實力，中華仍優於印度。

劉佳城告訴中央社記者，團體賽打的就是氣勢，「我們在預賽順利逆轉勝，現在大家都很想衝。印度相對而言算是比較好應對的，不過我們就是一場一場打，先不要想太多。」根據籤表，若8強過關後，4強很有可能強碰日本。