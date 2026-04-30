足球／台灣足球發展獲肯定 FIFA主席承諾世界盃後訪台

中華民國足球協會理事長張璨近日率團出席於加拿大溫哥華舉行的第76屆國際足球總會（FIFA）會員大會，並在會議期間與FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）及秘書長格拉夫斯特羅姆（Mattias Grafström）進行正式一對一會談，英凡提諾當場承諾全力支持台灣足球各項發展計畫，並宣布將於今年世界盃結束後親自訪台，目標是讓足球成為台灣第一大運動，為台灣足球國際化進程寫下重要里程碑。

會談中，張璨詳細介紹中華足協所擬定的台灣足球全方位發展藍圖，涵蓋「菁英計畫2.0」、企業甲級與木蘭聯賽升級、女子足球推廣，以及國家訓練中心建設等核心戰略方向。其中備受矚目的，是針對台灣青少年足球根基的全新布局，整合既有聯賽資源與地方俱樂部能量，辦理各項比賽，共同打造TYLU13、U11、U9三級菁英梯隊體系，從最小年齡層開始系統性培育，給予最完整的資源與最深度的栽培，為台灣足球奠定紮實的人才基石。

英凡提諾對TYL菁英梯隊計畫與菁英計畫2.0展現高度興趣，當場表示可透過專案方式提供FIFA直接支持，並就資源協助及未來合作模式進行具體討論。FIFA方面亦特別強調，穩定健全的協會治理是推動各項發展計畫的核心基礎，將透過制度強化與長期規畫，協助台灣足球建立可持續發展的生態系。

此次隨團出席的副理事長王筱薰指出，上一次中華足協理事長拜會FIFA理事長已是七年前，兩次會談他均親自參與籌備與討論。前任理事長邱義仁當年獲得FIFA主席的肯定與支持，此次張璨同樣贏得英凡提諾的高度肯定。

王筱薰強調，「跨越七年、兩任領導人，台灣足球在FIFA心中始終占有一席之地。英凡提諾此次特別認真聆聽我們的具體規畫，展現出對台灣足球的真誠承諾，這對我們來說意義格外深遠。」

張璨對此次會談成果表達高度感謝，他表示，「能在FIFA會員大會這個最重要的國際足球舞台上，與FIFA主席進行面對面的深度對話，本身就是台灣足球被國際看見的象徵。感謝FIFA對我們發展方向的支持與肯定，足協將全力整合各界資源，從基層梯隊的扎根培育到頂層聯賽的品質提升，一步一步為台灣足球創造真正的改變。」