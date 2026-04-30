亞沙運／中華代表團奪1銀4銅 龔詩雯任閉幕掌旗官

2026年第6屆三亞亞洲運動會將於今晚閉幕，中華代表團以1銀、4銅作收，總領隊王景成對所有選手付出給予肯定，並允諾贊助新台幣10萬元作為鐵人三項選手潘子易的訓練經費。

中華代表團由葉柏廷在沙灘田徑男子跳高獲得銀牌，銅牌得主有女子鉛球吳慈恩、男子水陸兩項潘子易，以及12人制100與200公尺的男子龍舟隊。

王景成表示，龍舟可惜了，只差了0.022，「這次沒有項目獲得金牌也較為可惜，但所有選手的付出都值得肯定。」

「每屆亞沙運主辦城市會挑選不同的項目，不見得每次相同，2016年峴港亞沙運我也是總領隊，當時拿下2金、4銀、10銅。」王景成提到，當時有木球與克拉術，這次都未舉行，下屆在菲律賓宿霧舉行，在掌握到屆時的競賽種類後，有關單位可以詳細研擬，派出最佳陣容參賽。

王景成也談到，不少項目如沙灘田徑、沙灘角力、沙灘卡巴迪等，國內並未有相關訓練場地，未來若要著重亞沙運，都是可以思考的環節。

此次替中華代表團拿下本屆亞沙運第一面獎牌的潘子易，王景成在了解到其訓練背景後，得知他自費到澳洲移地訓練花了50萬元，也允諾提供10萬元的贊助經費，鼓勵他能再接再厲獲得佳績。

本次三亞亞沙運將於今天晚上8點在亞沙公園舉行閉幕典禮，中華代表團將出席，屆時將由沙灘排球女子選手龔詩雯擔任掌旗官率領代表團進場，目前代表隊已陸續返台。