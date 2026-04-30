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全大運／讓選手安心比賽 中央大學為場館導入智慧環境監測系統

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
只要用手機打開瀏覽器，就能即時查看所有氣象監測資訊，讓全大運賽事更安全。圖／全大運提供
只要用手機打開瀏覽器，就能即時查看所有氣象監測資訊，讓全大運賽事更安全。圖／全大運提供

115年全國大專校院運動會以「無懼．永續」為主題，不只鼓勵選手勇於挑戰，也重視賽事環境的安全與永續，中央大學智慧校園實作課程學生打造「115全大運場館環境監測」系統，把AI與即時環境監測帶進比賽現場，讓選手與工作人員能隨時掌握高溫、陣風、空氣品質與紫外線等重要資訊，有助於賽事更順利進行。

帶領學生開發這套系統的大氣系教授王聖翔表示，呼應校長蕭述三所提倡的 「學用合一」以及「生活實驗室（Living Lab）」理念，中央大學將校園與大型賽事現場作為實驗場域，讓學生把課堂所學直接落地應用。全大運除實力比拚，天氣往往也是影響表現的關鍵，中央大學透過這套系統，提供高溫警示、降雨預測與空氣品質資訊，讓使用者能提前準備，從「臨時應變」轉為「事先預防」。

這套系統已在跆拳道館、空手道館與田徑場等場域設置監測設備，即時蒐集溫度、濕度、PM2.5與二氧化碳等數據，同時整合氣象與防災單位的公開資料，包括天氣預報、雷達影像與空污資訊，全部集中在同一平台。使用者在查看賽程時，也能同步看到比賽時段的天氣狀況，方便安排與應對。

除數據監測，系統也加入AI分析功能，會主動提供貼心提醒，例如高溫補水、降雨帶傘或空氣品質注意等建議。本系統整合Innodisk宜鼎國際與AWAREK歐維克公司等產學合作資源，運用EXEX-Q911微電腦平台，結合高解析攝影機與紅外線熱成像設備，即時掌握人流分布與高溫熱區，協助降低擁擠與熱傷害風險，讓場館管理更有效率。

特別的是，這套系統採用網頁設計，不需要下載App，只要用手機打開瀏覽器就能即時查看所有資訊，大幅降低使用門檻。這項創新應用不僅讓全大運更安全、更智慧，也展現中央大學將環境監測專業、AI技術與ESG永續產學合作結合的成果。未來也有機會延伸到校園活動、運動賽事及防災應用，讓智慧科技真正融入日常生活。

全大運 平台 中央大學

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