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湯優盃羽賽／瘋狂5點大戰 中華隊逆轉丹麥奪分組一闖8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戚又仁。 聯合報系資料照
戚又仁。 聯合報系資料照

奪勝才能晉級的分組關鍵戰，中華隊碰丹麥隊前3點打完陷入1：2落後，但第四點男雙劉廣珩／楊博軒延長戰線，戚又仁再扛住決戰第五點的壓力，決勝局雖浪費自己3個賽末點，但也瓦解對手5個拿下勝利的機會，最終以27：25搶下勝利，中華隊以點數3：2力克丹麥隊也搶下分組龍頭，搶下8強門票，將挑戰連兩屆站上頒獎台。

兩年一度的湯優盃是由男子團體賽湯姆斯盃（Thomas Cup）和女子團體賽優霸盃（Uber Cup）兩項賽事組合而成，中華男團上屆打下銅牌，也是隊史首面獎牌，今年精銳盡出，「一哥」周天成、「左手重砲」林俊易領銜下尋求再帶回獎牌。中華隊預賽和丹麥、瑞典、南韓同處C組，首戰5點橫掃瑞典，但第二戰碰南韓「輸2贏3」遭逆轉，晉級拉警報。

今天凌晨分組最終戰碰丹麥，中華隊奪勝就能搶下分組第一，輸球將落分組第三淘汰。第一點男單世界排名第6的周天成和世界第3的丹麥「一哥」安東森（Anders Antonsen）激戰三局，歷時1小時又22分鐘以14：21、21：13、15：21吞敗。

第二點男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤，碰世界第19的倫高（Daniel Lundgaard）／維斯特加德（Mads Vestergaard）打得強勢，以21：7、22：20搶下勝利，為中華隊扳平點數。

第三點男單，世界排名第8的林俊易明顯因傷影響身手，和世界排名41的約翰內森（Magnus Johannesen）苦戰1小時13分鐘後以17：21、21：16、19：21落敗，也讓丹麥取得點數「聽牌」優勢。

關鍵第四點男雙，中華隊派上「期間限定」的劉廣珩／楊博軒，兩人以24：22、21：17力退阿斯特魯普（Kim Astrup）／克里斯蒂安森（Mathias Christiansen），為中華隊延長戰線。

決勝第五點男單，世界排名21的戚又仁碰世界排名63的霍爾姆（Ditlev Jaeger Holm），戚又仁首局21：11拿下，但第二局僅拿9分讓出；決勝局戚又仁先取得20：17優勢，但3個賽點都被瓦解，所幸面對連5個危機他也一一挺過，最終靠對手連兩球掛網失誤，驚險以27：26逆轉，為中華隊搶下8強門票。

中華男隊和丹麥攜手晉級，分組3的南韓淘汰；中華女隊早一步晉級優霸盃8強，今天午夜12點將和南韓爭4強門票。

王齊麟 中華隊

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