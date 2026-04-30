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曲棍球／決賽復仇奪金 中華女將搶下亞運資格

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華女子曲棍球奪下亞運資格賽金牌。圖／中華民國曲棍球協會提供
中華女子曲棍球奪下亞運資格賽金牌。圖／中華民國曲棍球協會提供

中華女子曲棍球代表隊傳回捷報，剛結束的女子亞運資格賽決賽中，寶島女將展現驚人的韌性與鬥志，最終以3：1擊敗孟加拉，不僅榮獲金牌，更順利鎖定亞運參賽門票。

中華女將預賽和孟加拉、香港及烏茲別克同處A組，以分組第二名的成績晉級，隨後在關鍵的準決賽中，發揮團隊默契力克B組勁旅印尼，闖進決賽。

決賽戰場，中華隊再次對上實力不凡的孟加拉。面對高壓氣氛，女孩們穩紮穩打，靠著精準的進攻與防守節奏，最終以3：1拿下勝利，不僅報了預賽之仇，更向亞洲賽場證明台灣的實力。

中華民國曲棍球協會理事長錢瑀婕表示，女子代表隊已經證明了具備亞洲前五且有奪牌的競爭力，希望透過這次金牌的成績，獲得更多運動部與國訓中心正式培訓激化，資源的挹注，讓這些為了夢想犧牲工作的國手們，能在更專業、更無後顧之憂的環境下備戰亞運，目標在2026名古屋亞運為台灣再創奇蹟。

協會特別感謝教練團的運籌帷幄、防護員及選手的辛勞，以及所有熬夜守候在直播前，為女將們加油的曲棍球夥伴。這面金牌是汗水與淚水的結晶，更是台灣女將強勢挺進亞運的最強宣言。

香港 中華隊 印尼

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