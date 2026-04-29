快訊

傳德國、捷克拒絕賴總統過境歐洲請求 外交部：不評論細節

46歲湯唯宣布懷二胎！時隔12年高齡再當媽 親吐：大大意外很期待

「天下有這麼獃的政黨？」 趙少康重轟黨中央：要開除韓國瑜，先開除我

聽新聞
0:00 / 0:00

全大運／最後4秒連踢4分 重感冒潘奎安驚奇逆轉摘跆拳道首金

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
潘奎安逆轉收下115年中央全大運跆拳道對打公開男生組63公斤級金牌。圖／全大運辦公室提供
潘奎安逆轉收下115年中央全大運跆拳道對打公開男生組63公斤級金牌。圖／全大運辦公室提供

期待許久的全大運賽事，彰化師範大學跆拳道隊潘奎安卻在開賽當天一早身體不適，但他用意志力克服病魔，金牌戰更上演大逆轉，第三回合剩下4.23秒還2分落後下接連兩次中端踢擊得分，最終以8：6拿下這回合，以2比1力退台灣師大黃翊軒，收下115年中央全大運跆拳道對打公開男生組63公斤級金牌。

哥哥潘奎恩曾在全大運完成三連霸，潘奎安想和哥哥看齊，今天奪下全大運首金的過程更充滿戲劇性，他說：「這樣的過程，真的很難忘，真的很開心啊，這面金牌已經等很久，大一因為出去比賽沒有參賽，大二時第一場發揮不好就輸掉，到了大三終於把握住機會。」

潘奎安沒想到這天起床身體不舒服，疑似重感冒，但由於要出賽，不能隨便服藥，在防護員協助治療恢復下，緩解病痛上陣。最後金牌戰，他坦言腦中昏昏沉沉，「但想說就是踢吧，不管了，我不踢也就輸了，踢了還有機會贏啊。」

賽後笑說身體還有點暈，潘奎安能夠在這麼困難的狀態下贏得比賽直呼很不可思議，很感謝家人、教練團和場邊學校加油團的聲音，帶給他力量。

彰師大跆拳道隊教練蘇泰源不斷在場邊提醒潘奎安，如果身體沒辦法負荷，教練團這邊會立刻宣布棄權，保護選手身體安全，「他今天身體應該是重感冒，打完一場就吐一場，畢竟他接下來還有亞錦賽，我不希望他因此受傷或發生其他狀況。」

教練團跟選手討論後，蘇泰源覺得既然潘奎安願意拚，「那我們就試著去告訴他方向，但只要有疲態或身體更嚴重不舒服，我們就棄權。那這個時候，也可以去讓選手知道當身體狀況不行時，要怎麼去贏，去發揮意志力。」

潘奎安接下來要代表台灣征戰亞錦賽，爭取名古屋亞運參賽資格，原本是58公斤級的他，跳量級到63公斤級。蘇泰源表示潘奎安升量級後，對手相較身材高大，日前南韓移地訓練，也安排較高大的選手對戰，去模擬適應，漸漸習慣理解對戰高個子選手。

「一開始面對比較高的選手，確實發現有些動作踢不出來，有點不知道怎麼辦，但教練訓練安排調整後，慢慢知道自己的優勢，把速度發揮出來，也漸漸不會去多想，因為跳量級，自己有什麼劣勢。」潘奎安盼望接下來亞錦賽打出佳績，最終亞運國手決選可以脫穎而出，代表台灣前進名古屋亞運。

台灣師大 彰化 跆拳

延伸閱讀

全大運／跆拳道寫連霸 張芮恩瞄準亞錦賽力拚亞運門票

全大運／跆拳道國手黃映瑄甩網路性霸凌 轉念奪金

全大運／卸下世界冠軍壓力 跆拳道新星劉侑芸奪金

全大運／巴黎奧運國手曹家宜 解禁復出混雙開紅盤

相關新聞

射箭／協會理事長交接 姚連地：持續讓台灣射箭發光

中華民國射箭協會今天舉行新、舊任理事長交接典禮，第14屆理事長姚連地在致詞時強調，雖然自己對於體育界比較陌生，但一定會投...

全大運／最後4秒連踢4分 重感冒潘奎安驚奇逆轉摘跆拳道首金

期待許久的全大運賽事，彰化師範大學跆拳道隊潘奎安卻在開賽當天一早身體不適，但他用意志力克服病魔，金牌戰更上演大逆轉，第三回合剩下4.23秒還2分落後下接連兩次中端踢擊得分，最終以8：6拿下這回合，以2

宜蘭礁溪及國華國中分獲國中排球乙級聯賽2、3名 排委會主委表揚

運動部主辦的國民中學排球乙級聯賽為年度重要排球盛事，全台各縣市菁英隊伍較勁，競爭激烈。宜蘭多支隊伍表現亮眼，礁溪國中排球隊榮獲男子組亞軍、國華國中排球隊拿下女子組季軍，宜蘭縣排球委員會主委林聰池特地頒

世足賽／挑釁時掩嘴、不服裁判擅離場 FIFA世界盃紅牌新規

鑑於今年國際足球賽事發生兩起重大爭議事件，即將於6月開踢的世界盃，紅牌判罰規定已修訂更新，未來球員在爆發口頭衝突挑釁對手...

捐贈學校6、7萬顆羽球 運彩公會理事長喊話李洋：未見你有任何協助

羽球運動受到國人喜愛，各學校也大力推動，但羽毛球價格近兩年卻翻倍漲，每顆羽毛球要約90元，許多學校和家長大喊吃不消。中華民國運彩公會理事長何昱奇去年以來以私人之力捐助台中市多所國中小學羽毛球，至今已6

全大運／菜鳥摘金卻不滿意成績 輕艇好手金潔儀要放個假調適心情

115年全國大專院校運動會輕艇賽事在日月潭月牙灣舉行，今天進行各組決賽，代表台中教育大學出賽的金潔儀，首度挑戰全大運，就在公開女子組單人加拿大艇200公尺賽事，以52秒61率先抵達終點，拿下一面金牌，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。