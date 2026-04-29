快訊

傳德國、捷克拒絕賴總統過境歐洲請求 外交部：不評論細節

46歲湯唯宣布懷二胎！時隔12年高齡再當媽 親吐：大大意外很期待

「天下有這麼獃的政黨？」 趙少康重轟黨中央：要開除韓國瑜，先開除我

聽新聞
0:00 / 0:00

射箭／協會理事長交接 姚連地：持續讓台灣射箭發光

中央社／ 記者黎建忠台北29日電
亞昕國際開發總裁姚連地，以高票當選新任射箭協會理事長。射箭協會提供
亞昕國際開發總裁姚連地，以高票當選新任射箭協會理事長。射箭協會提供

中華民國射箭協會今天舉行新、舊任理事長交接典禮，第14屆理事長姚連地在致詞時強調，雖然自己對於體育界比較陌生，但一定會投入心力和資源，讓台灣射箭繼續發光發熱。

中華民國射箭協會已在4月9日舉行的第14屆第1次會員大會上，完成新任理事長、理事選舉，會中通過由亞昕國際開發股份有限公司總裁姚連地，高票當選新任理事長。

射箭協會今天在林口亞昕福朋喜來登酒店舉行理事長交接典禮，並選出常務理事、常務監事等名單。姚連地也宣布，邀請海悅廣告總經理王俊傑、國立體育大學校長邱炳坤擔任副理事長。

卸任射箭協會理事長的林鴻道在致詞時提到，姚連地是自己多年的好友，「把射箭的棒子交到他手上我也非常放心，台灣的射箭運動人口不多，卻能夠在各大國際賽拿到好成績，都要佩服這些優秀的選手。」

林鴻道卸任前，也交付任務給新任理事長，他笑說：「過往我們射箭只要對上韓國，總會顯得略遜一籌，希望在姚理事長帶領下，未來對韓國可以55波，甚至64波取得上風。」

姚連地提到，「以前比較少參與運動圈，但是看到中華奧運主席蔡家福、前任理事長林鴻道這2位老大哥，都在為台灣體壇付出，讓我也決定跟著『蹽落去』，未來會繼續努力幫助台灣射箭。」

姚連地強調，由於自己不太熟悉射箭運動，因此未來會借重副理事長邱炳坤，希望能為台灣在國際賽以及今年名古屋亞運拿到好成績。

邱炳坤 中華民國 林口

延伸閱讀

太陽光電永續協會高標自律 盼扭轉社會偏見 逆風而起

新北市會計師公會終於誕生 並選出黃協興擔任第一屆理事長及其它理監事

再掌觀光旅館公會理事長　賴正鎰：把台灣觀光做大

逢甲財法所友總會第二屆大會26日舉辦「薪火相傳 共善逢甲」圓滿成功　創會長劉鈞豪傳承林碧珍續寫法律人榮光

相關新聞

射箭／協會理事長交接 姚連地：持續讓台灣射箭發光

中華民國射箭協會今天舉行新、舊任理事長交接典禮，第14屆理事長姚連地在致詞時強調，雖然自己對於體育界比較陌生，但一定會投...

全大運／最後4秒連踢4分 重感冒潘奎安驚奇逆轉摘跆拳道首金

期待許久的全大運賽事，彰化師範大學跆拳道隊潘奎安卻在開賽當天一早身體不適，但他用意志力克服病魔，金牌戰更上演大逆轉，第三回合剩下4.23秒還2分落後下接連兩次中端踢擊得分，最終以8：6拿下這回合，以2

宜蘭礁溪及國華國中分獲國中排球乙級聯賽2、3名 排委會主委表揚

運動部主辦的國民中學排球乙級聯賽為年度重要排球盛事，全台各縣市菁英隊伍較勁，競爭激烈。宜蘭多支隊伍表現亮眼，礁溪國中排球隊榮獲男子組亞軍、國華國中排球隊拿下女子組季軍，宜蘭縣排球委員會主委林聰池特地頒

世足賽／挑釁時掩嘴、不服裁判擅離場 FIFA世界盃紅牌新規

鑑於今年國際足球賽事發生兩起重大爭議事件，即將於6月開踢的世界盃，紅牌判罰規定已修訂更新，未來球員在爆發口頭衝突挑釁對手...

捐贈學校6、7萬顆羽球 運彩公會理事長喊話李洋：未見你有任何協助

羽球運動受到國人喜愛，各學校也大力推動，但羽毛球價格近兩年卻翻倍漲，每顆羽毛球要約90元，許多學校和家長大喊吃不消。中華民國運彩公會理事長何昱奇去年以來以私人之力捐助台中市多所國中小學羽毛球，至今已6

全大運／菜鳥摘金卻不滿意成績 輕艇好手金潔儀要放個假調適心情

115年全國大專院校運動會輕艇賽事在日月潭月牙灣舉行，今天進行各組決賽，代表台中教育大學出賽的金潔儀，首度挑戰全大運，就在公開女子組單人加拿大艇200公尺賽事，以52秒61率先抵達終點，拿下一面金牌，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。