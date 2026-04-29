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射箭／協會理事長交接 姚連地：持續讓台灣射箭發光
中華民國射箭協會今天舉行新、舊任理事長交接典禮，第14屆理事長姚連地在致詞時強調，雖然自己對於體育界比較陌生，但一定會投入心力和資源，讓台灣射箭繼續發光發熱。
中華民國射箭協會已在4月9日舉行的第14屆第1次會員大會上，完成新任理事長、理事選舉，會中通過由亞昕國際開發股份有限公司總裁姚連地，高票當選新任理事長。
射箭協會今天在林口亞昕福朋喜來登酒店舉行理事長交接典禮，並選出常務理事、常務監事等名單。姚連地也宣布，邀請海悅廣告總經理王俊傑、國立體育大學校長邱炳坤擔任副理事長。
卸任射箭協會理事長的林鴻道在致詞時提到，姚連地是自己多年的好友，「把射箭的棒子交到他手上我也非常放心，台灣的射箭運動人口不多，卻能夠在各大國際賽拿到好成績，都要佩服這些優秀的選手。」
林鴻道卸任前，也交付任務給新任理事長，他笑說：「過往我們射箭只要對上韓國，總會顯得略遜一籌，希望在姚理事長帶領下，未來對韓國可以55波，甚至64波取得上風。」
姚連地提到，「以前比較少參與運動圈，但是看到中華奧運主席蔡家福、前任理事長林鴻道這2位老大哥，都在為台灣體壇付出，讓我也決定跟著『蹽落去』，未來會繼續努力幫助台灣射箭。」
姚連地強調，由於自己不太熟悉射箭運動，因此未來會借重副理事長邱炳坤，希望能為台灣在國際賽以及今年名古屋亞運拿到好成績。
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