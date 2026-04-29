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宜蘭礁溪及國華國中分獲國中排球乙級聯賽2、3名 排委會主委表揚

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
礁溪國中排球隊在運動部主辦的國民中學排球乙級聯賽中，榮獲男子組亞軍，宜蘭縣排球委員會主委林聰池頒發獎金給優秀選手。圖／林聰池團隊提供
礁溪國中排球隊在運動部主辦的國民中學排球乙級聯賽中，榮獲男子組亞軍，宜蘭縣排球委員會主委林聰池頒發獎金給優秀選手。圖／林聰池團隊提供

運動部主辦的國民中學排球乙級聯賽為年度重要排球盛事，全台各縣市菁英隊伍較勁，競爭激烈。宜蘭多支隊伍表現亮眼，礁溪國中排球隊榮獲男子組亞軍、國華國中排球隊拿下女子組季軍，宜蘭縣排球委員會主委林聰池特地頒發獎金給優秀選手，肯定表現， 期勉未來再接再厲。

礁溪國中排球隊以堅韌鬥志與精湛技術挺進全國總決賽，最後獲得國民中學排球乙級聯賽男子組全國亞軍，寫下紀錄；國華國中排球隊女子組同樣不遑多讓，在強手環伺下展現團隊默契，拿下乙級聯賽女子組全國季軍。此外，宜蘭高中排球隊也在本屆賽事中力克群雄，榮獲全國第八名。

為表揚選手卓越表現，宜蘭縣排球委員會主委林聰池特別前往礁溪國中及國華國中，頒發全體選手獎金，以實際行動給予肯定鼓勵。林聰池說，運動與學業從來不是對立的選擇，期許選手在追求競技卓越的同時，也能在課業上持續努力，在練球與讀書間找到屬於自己的平衡之道，成為品學兼優的全方位青年。

林聰池表示，各隊選手能在全國賽場優異成績，是縣內教練、選手與家長多年共同努力的成果，也是宜蘭縣排球運動深耕基層的印證，排球委員會將持續致力推動縣內排球運動長遠發展，完善訓練資源與環境，期盼宜蘭排球運動能在全國舞台繼續發光發熱。

國華國中排球隊在運動部主辦的國民中學排球乙級聯賽中，榮獲女子組季軍，宜蘭縣排球委員會主委林聰池頒發獎金給優秀選手。圖／林聰池團隊提供
國華國中排球隊在運動部主辦的國民中學排球乙級聯賽中，榮獲女子組季軍，宜蘭縣排球委員會主委林聰池頒發獎金給優秀選手。圖／林聰池團隊提供

礁溪國中排球隊在運動部主辦的國民中學排球乙級聯賽中，榮獲男子組亞軍，宜蘭縣排球委員會主委林聰池頒發獎金給優秀選手。圖／林聰池團隊提供
礁溪國中排球隊在運動部主辦的國民中學排球乙級聯賽中，榮獲男子組亞軍，宜蘭縣排球委員會主委林聰池頒發獎金給優秀選手。圖／林聰池團隊提供

國華國中排球隊在運動部主辦的國民中學排球乙級聯賽中，榮獲女子組季軍，宜蘭縣排球委員會主委林聰池頒發獎金給優秀選手。圖／林聰池團隊提供
國華國中排球隊在運動部主辦的國民中學排球乙級聯賽中，榮獲女子組季軍，宜蘭縣排球委員會主委林聰池頒發獎金給優秀選手。圖／林聰池團隊提供

礁溪國中排球隊在運動部主辦的國民中學排球乙級聯賽中，榮獲男子組亞軍，宜蘭縣排球委員會主委林聰池頒發獎金給優秀選手。圖／林聰池團隊提供
礁溪國中排球隊在運動部主辦的國民中學排球乙級聯賽中，榮獲男子組亞軍，宜蘭縣排球委員會主委林聰池頒發獎金給優秀選手。圖／林聰池團隊提供

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