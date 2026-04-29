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捐贈學校6、7萬顆羽球 運彩公會理事長喊話李洋：未見你有任何協助

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中華民國運彩公會理事長何昱奇今捐贈1800顆羽球給長安國小，並和校隊羽球選手們一起合影。記者黃寅／攝影
中華民國運彩公會理事長何昱奇今捐贈1800顆羽球給長安國小，並和校隊羽球選手們一起合影。記者黃寅／攝影

羽球運動受到國人喜愛，各學校也大力推動，但羽毛球價格近兩年卻翻倍漲，每顆羽毛球要約90元，許多學校和家長大喊吃不消。中華民國運彩公會理事長何昱奇去年以來以私人之力捐助台中市多所國中小學羽毛球，至今已6、7萬顆，今天又再捐贈長安國小1800顆。他表示，希望能藉此「拋磚引玉」有企業界人士能參與捐贈。

何昱奇今也喊話運動部長李洋，表示運彩公會去年就挹注了77億元供體運發展之用，今年甚至會達到80億元，李洋自己又是兩屆奧運的羽球男雙金牌得主，理應知道羽球是台灣容易在國際間嶄露頭角頭角的運動項目，應大力協助，但一年多來未見李洋有任何協助。他說，他鮮少說重話，希望政府能好好檢討，才能培養下一個李洋。

何昱奇也透露，自從開始捐贈各校羽球後，收到全台各地學校來函希望也能獲得捐贈，光是台中市的學校就還有10多所學校，但他一個人實在能力有限，希望能有更多的人來協助這些小朋友。他建議，除了政府可以專案挹注，也可以減免羽毛球的進口關稅。

長安國小羽球隊成立12年，培養出不少優異選手，教練廖宜信感慨地說，為了不讓孩子因為沒有球打而中斷訓練，教練團甚至不惜到校外的專業球館幫忙撿球、整理環境「打工換球」，只為換取一些球友淘汰但還能使用的球給小朋友們練習，甚至也自掏腰包買球，就是為了守住孩子們那一雙雙渴望變強的眼神。

雙胞胎選手吳碩耘、吳碩恒多次在市長杯、總太杯等賽事中取得佳績，但練習時卻因無球更換而困擾。對於能獲何昱奇捐贈，他們高興的說，可以立即更換那些破損的球，也較有利於比賽時的球感。

牽線這項捐贈的是立委廖偉翔，他的母親、市議員黃馨慧今天代為出席捐贈典禮說，羽球的價錢漲得這麼高，的確讓學校和家長吃不消。如果球感不對，就影響大賽中的比賽。何昱奇已捐贈多校，但每次開口，他仍勉力捐贈令人感動，也真的很謝謝他。

中華民國運彩公會理事長何昱奇（右三）捐贈1800顆羽球給長安國小，校長李宏仁（左四）回贈感謝狀給他和市議員黃馨慧。記者黃寅／攝影
中華民國運彩公會理事長何昱奇（右三）捐贈1800顆羽球給長安國小，校長李宏仁（左四）回贈感謝狀給他和市議員黃馨慧。記者黃寅／攝影

中華民國運彩公會理事長何昱奇（右前）今捐贈1800顆羽球給長安國小，並下場體驗了一番。記者黃寅／攝影
中華民國運彩公會理事長何昱奇（右前）今捐贈1800顆羽球給長安國小，並下場體驗了一番。記者黃寅／攝影

中華民國運彩公會理事長何昱奇（中左）捐贈1800顆羽球給長安國小，由校長李宏仁代表接受。記者黃寅／攝影
中華民國運彩公會理事長何昱奇（中左）捐贈1800顆羽球給長安國小，由校長李宏仁代表接受。記者黃寅／攝影

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