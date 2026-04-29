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全大運／菜鳥摘金卻不滿意成績 輕艇好手金潔儀要放個假調適心情

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台北市立大學的大一新鮮人曾俐芩完成一日雙金佳績。圖／全大運提供
台北市立大學的大一新鮮人曾俐芩完成一日雙金佳績。圖／全大運提供

115年全國大專院校運動會輕艇賽事在日月潭月牙灣舉行，今天進行各組決賽，代表台中教育大學出賽的金潔儀，首度挑戰全大運，就在公開女子組單人加拿大艇200公尺賽事，以52秒61率先抵達終點，拿下一面金牌，但她卻對成績並不滿意，需要放個假重新再出發。

「去年全運會就贏了，開始覺得自己不能輸，壓力很大。」金潔儀雖然奪金，臉上卻不見喜悅，她去年全運會拿下雙金，出色表現卻成為枷鎖，讓她太在意成績，儘管她自己也明白，卻無法改變想法，過多的壓力讓她喘不過氣來，「心裡有點卡住了。」

金潔儀上周前往韓國參加亞錦賽，挑戰自己的專項加拿大艇200公尺，表現也同樣讓自己不滿意，本想轉戰全大運再出發，但成績一樣沒有達到自己的理想表現，她說：「教練與隊友都跟我說，不要太在意，但我心裡就是不太舒服。」

努力訓練，就是期待自己能有突破，但金潔儀卻煩惱自己的成績沒有突破，她直言，如果要代表國家站上國際舞台，當然希望成績能一直在前面，卻看不到自己有更好表現，她坦言需要再調適，「我應該會給自己放個假吧，教練也覺得我該放個假，讓自己放鬆一下。」

至於剛升上台北市立大學的大一新鮮人曾俐芩，首度參加全大運就繳出精彩表現，她先在公開女子組單人愛斯基摩艇500公尺以2分0秒85率先衝線，再與隊友江品慈合作在雙人愛斯基摩艇500公尺以2分05秒55再奪一金，完成一日雙金佳績。

畢業於台北市南港高中的曾俐芩，高中時期就有出色表現，升上大學後，延續精彩表現，本次全大運前，她才代表台灣參加亞錦賽，儘管未能帶回獎牌，但她在培訓隊裡，配合教練課表努力訓練，還跟男子選手一同奮鬥，高強度累積讓她轉戰全大運有一日兩金佳績，她笑說：「練多少，就回饋多少，這次全大運的表現，應該說是勢在必得。」

曾俐芩對自己的期許，也是能一步一步走上世界舞台，對自己第一次全大運的成績感到滿意，也讓她對未來有更多期待，「希望能划到亞運，接下來再設定目標。」她把目標設定在下一屆亞運，全力以赴。

代表台中教育大學出賽的金潔儀，首度挑戰全大運，就在公開女子組單人加拿大艇200公尺賽事拿下金牌。圖／全大運提供
代表台中教育大學出賽的金潔儀，首度挑戰全大運，就在公開女子組單人加拿大艇200公尺賽事拿下金牌。圖／全大運提供

金牌 全運會 日月潭 籃球

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