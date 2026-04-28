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全大運／卸下世界冠軍壓力 跆拳道新星劉侑芸奪金

中央社／ 桃園28日電
圖為劉侑芸亞錦賽奪金。圖／運動部提供
圖為劉侑芸亞錦賽奪金。圖／運動部提供

去年拿到世錦賽金牌的跆拳道新星劉侑芸，今天首度征戰全大運就稱霸公開女生組49公斤級。她表示，已經逐漸卸下世界冠軍的壓力，接下來目標拚名古屋亞運國手。

就讀於彰化師大的跆拳道好手劉侑芸，去年以19歲之姿榮膺世界錦標賽女子49公斤級金牌，是備受期待的台灣新星。這次中央大學舉行的115年全國大專校院運動會，劉侑芸在公開女生組49公斤級展現宰制級表現，最後金牌戰以2比0擊敗輔仁大學李汶庭，首度挑戰全大運就奪金。

劉侑芸賽後接受媒體聯訪時透露，日前到韓國移地訓練，加強動作節奏及細節，得到很多收穫，在這次全大運放開來打，沒有特別緊張，雖然出現穿錯護具顏色的小插曲，但並未對她造成影響，「我覺得有點荒謬，但也蠻好笑的。」

去年獲得「世界冠軍」頭銜，劉侑芸坦承當時壓力很大，不過後面慢慢調適，加上教練蘇泰源提點，不要在乎是什麼金牌、拿過什麼成績，讓一切歸零重新開始，「今年就稍微好一點，壓力沒有這麼大。」

緊接著將前往蒙古征戰亞洲跆拳道錦標賽，替台灣爭奪亞運門票，劉侑芸期許自己通過國手選拔賽如願登上亞運舞台，「雖然蠻緊張的，但希望可以正常發揮，當然還是要期待一下亞運。」

身兼台灣跆拳道代表隊總教練的蘇泰源表示，征戰亞錦賽首要目標是拚到名古屋亞運「滿額門票」，並期望打造強攻團隊，因此近期增加很多攻擊訓練，希望把大家的野性練出來，拿到門票後回來選拔就各憑本事。

韓國 世錦賽 輔仁大學 跆拳道 亞運

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