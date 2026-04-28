聽新聞
0:00 / 0:00

湯優盃羽球賽 台灣女團遭印尼逆轉分組第2晉8強

中央社／ 台北28日電

已經確定晉級湯優盃羽球賽8強的台灣女團，今天在優霸盃預賽最終戰，和印尼爭奪分組第1，可惜在2比1聽牌下遭到逆轉，最終以2比3落敗，但仍以分組第2晉級8強。

湯優盃羽球團體賽是由男子組的湯姆斯盃（ThomasCup）、女子組的優霸盃（Uber Cup）組成，在同時間、同場地分開舉行。

台灣女子代表隊在優霸盃預賽，和印尼、加拿大澳洲同組，今天預賽最終戰，印尼跟台灣同為2勝0敗，兩隊要爭奪分組第1。

今天首點女單邱品蒨以2個17比21不敵印尼一姐瓦爾達妮（Putri Kusuma Wardani），不過第2點女雙謝沛珊/洪恩慈、第3點女單林湘緹都直落2擊敗對手，幫助台灣隊取得2比1的聽牌優勢。

沒想到第4點許尹鏸/林芝昀先以21比11、20比22、16比21落敗；決勝的第5點女單，台灣推出世界排名第31的黃宥薰，對上世界排名第264名的印尼沃杜尤（Ester Nurumi Tri Wardoyo）。

前2局雙方各取1局，關鍵的第3局，開賽黃宥薰就以2比6落後，雖然比賽中段一度追到8比9的1分差，不過後續被對手拉出一波5比1攻勢拉開差距。

只可惜在黃宥薰以12比15落後時，因為主動失誤過多，被對手直接連拿6分結束比賽，台灣女子代表隊也以2比3落敗，只能以分組第2晉級8強。

總教練劉佳城在接受中央社訪問時表示，確實有點可惜，團體賽就是打一個氣勢，已經領先了第4點的女雙沒能闖過去，「不過接下來就是8強，好好努力」。

台灣隊 澳洲 加拿大

延伸閱讀

羽球／湯優盃團體賽 王齊麟邱相榤男雙過關2比0聽牌

湯優盃羽賽／贏2輸3遭南韓逆轉 中華男團晉級拉警報

春季聯賽／社會隊晉級隊伍確定 列特博拚外卡

亞沙運／3對3女籃不敵馬來西亞 中華隊拚淘汰賽突圍

相關新聞

田徑／企業贊助成助力一圓亞運夢 羅佩琳：把最後運動生涯做得完美

我國「跨欄女神」羅佩琳在去年台灣國際田徑公開賽女子400公尺跨欄項目跑出57秒44的佳績，達到名古屋亞運參賽標準，將在今年9月一圓亞運夢，談到從學校畢業後一度展開打工人生，到後來獲得企業贊助與支持，讓

全大運／卸下世界冠軍壓力 跆拳道新星劉侑芸奪金

去年拿到世錦賽金牌的跆拳道新星劉侑芸，今天首度征戰全大運就稱霸公開女生組49公斤級。她表示，已經逐漸卸下世界冠軍的壓力，...

優霸盃／與印尼苦戰5點敗北 中華女團仍以分組第2晉級8強

2026優霸盃女子羽球團體賽今天展開第五日賽程，我國女團在前兩戰分別以5：0擊敗澳洲、3：2擊敗加拿大後已確定以分組前2晉級8強，而今天在與印尼爭奪分組龍頭中，雙方在前4點打完後戰成平手，最後一點單打

自由車／康世峰十年磨一劍 澳洲奧運國手教練加持放眼亞運頒獎台

在去年全運男子競輪項目中已達成五連霸壯舉、在國內稱霸超過十年沒有輸過，在自由車場地賽被譽為「短距離之王」或「競輪之王」的台灣體大車手康世峰，今年成為全大運「最資深的菜鳥」，而他也沒讓人失望，前兩天就摘

亞沙運／運動攀登、角力無緣晉級 我代表團1銀、4銅作收

2026年三亞亞洲沙灘運動會，今天在天涯海角場館區舉行的運動攀登速度賽，中華隊選手林嘉翔、李虹瑩皆未闖過預賽；女子3對3籃球則於8強止步。

全大運／自由車老菜鳥康世峰表現精彩 前進亞運有期許

115年全國大專院校運動會自由車賽事在台中市鰲峰山自由車場舉行，今天進行最後一天的賽事，代表台灣體育運動大學的康世峰，才剛在亞錦賽拿下競輪賽銅牌，回到大專戰場，隨即展現超強實力，在公開男子組競輪賽率先

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。