湯優盃羽球賽 台灣女團遭印尼逆轉分組第2晉8強

已經確定晉級湯優盃羽球賽8強的台灣女團，今天在優霸盃預賽最終戰，和印尼爭奪分組第1，可惜在2比1聽牌下遭到逆轉，最終以2比3落敗，但仍以分組第2晉級8強。

湯優盃羽球團體賽是由男子組的湯姆斯盃（ThomasCup）、女子組的優霸盃（Uber Cup）組成，在同時間、同場地分開舉行。

台灣女子代表隊在優霸盃預賽，和印尼、加拿大、澳洲同組，今天預賽最終戰，印尼跟台灣同為2勝0敗，兩隊要爭奪分組第1。

今天首點女單邱品蒨以2個17比21不敵印尼一姐瓦爾達妮（Putri Kusuma Wardani），不過第2點女雙謝沛珊/洪恩慈、第3點女單林湘緹都直落2擊敗對手，幫助台灣隊取得2比1的聽牌優勢。

沒想到第4點許尹鏸/林芝昀先以21比11、20比22、16比21落敗；決勝的第5點女單，台灣推出世界排名第31的黃宥薰，對上世界排名第264名的印尼沃杜尤（Ester Nurumi Tri Wardoyo）。

前2局雙方各取1局，關鍵的第3局，開賽黃宥薰就以2比6落後，雖然比賽中段一度追到8比9的1分差，不過後續被對手拉出一波5比1攻勢拉開差距。

只可惜在黃宥薰以12比15落後時，因為主動失誤過多，被對手直接連拿6分結束比賽，台灣女子代表隊也以2比3落敗，只能以分組第2晉級8強。

總教練劉佳城在接受中央社訪問時表示，確實有點可惜，團體賽就是打一個氣勢，已經領先了第4點的女雙沒能闖過去，「不過接下來就是8強，好好努力」。