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優霸盃／與印尼苦戰5點敗北 中華女團仍以分組第2晉級8強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

2026優霸盃女子羽球團體賽今天展開第五日賽程，我國女團在前兩戰分別以5：0擊敗澳洲、3：2擊敗加拿大後已確定以分組前2晉級8強，而今天在與印尼爭奪分組龍頭中，雙方在前4點打完後戰成平手，最後一點單打中華隊由黃宥薰出戰瓦多約（Ester Nurumi Tri Wardoyo），最終黃宥薰也遭到瓦多約逆轉，中華隊也以2：3敗下陣來，但仍是以分組第二名晉級到8強賽。

兩年一度的優霸盃本周在丹麥舉行，中華隊這次與印尼、澳洲和加拿大分在同組，在取分組前2名晉級的情況下，中華隊首戰澳洲就以5：0取勝，第二戰遭遇加拿大則是以3：2險勝，在分組賽拉出2連勝後也確定與印尼攜手晉級。

而今天中華隊則是與印尼展開分組龍頭之爭，並在首點單打由邱品蒨出戰世界排名第6名的瓦爾達妮（Putri Kusuma Wardani），雙方近4次交手都由瓦爾達妮拿下勝利，今天再度碰頭她也再以21：17、21：17直落二取得對戰5連勝，為印尼先搶下一點。

第二點雙打中華隊則派出謝沛珊 / 洪恩慈出戰世界排名第35名的普拉提亞（Amallia Cahaya Pratiwi）／拉馬丹蒂（Siti Fadia Silva Ramadhanti），最終以23：21、21：13扳回一城。

第三點單打中華隊由林湘緹出戰世界排名69名的普拉蒂維（Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi），在首局以21：10拿下後，雙方第二局卻一路激戰到30：29才由林湘緹勝出，為中華隊取得聽牌優勢。

第四點雙打中華隊則由許尹鏸／林芝昀對決羅斯（Rachel Allessya Rose）／費比（Febi Setianingrum），雙方在苦戰3局後，印尼組合也以11：21、22：20、21：16逆轉扳平，將比賽帶入第五點決勝點。

決勝點中華隊由黃宥薰出戰瓦多約，雙方過去4度交手各拿下2勝，不過最近一次碰頭已經是2024年的澳洲公開賽，兩人今天再度交手，黃宥薰卻是先盛後衰，在首局以21：15拿下後，第二局卻在局中遭到逆轉以19：21遭到扳平，決勝局更是以12：21敗下陣來，讓印尼以3：2搶下勝利，並以分組龍頭晉級到8強賽，中華隊則是以分組第二名成績晉級。

羽球

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