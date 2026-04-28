自由車／康世峰十年磨一劍 澳洲奧運國手教練加持放眼亞運頒獎台

在去年全運男子競輪項目中已達成五連霸壯舉、在國內稱霸超過十年沒有輸過，在自由車場地賽被譽為「短距離之王」或「競輪之王」的台灣體大車手康世峰，今年成為全大運「最資深的菜鳥」，而他也沒讓人失望，前兩天就摘下一公里個人計時、爭先賽雙金並且一破大會紀錄外，今在自由車最後一天再添男子競輪個人累積摘下3金，讓康世峰更加期待今年的名古屋亞運之行。

全大運自111年才開始舉辦自由車，而康世峰原本在台體競技系畢業時還沒有全大運自由車賽，113年雖然一度考進逢甲大學土木工程學系，但唸了不到一年就因與訓練時間衝突而休學，也因此沒得參加全大運，一直到去年考上台體大競技運動學系研究所後，才讓他如願在今年全大運自由車賽首度上場。

以前有句話「十年磨一劍」，正恰好展現在康世峰的身上，雖然年輕時就曾拿過亞錦青男組雙金，但升入成人組後，競爭程度變得更加激烈，讓康世峰過去在亞錦賽成人組都沒能站上凸台，一切到今年3月在菲律賓大雅台（Tagaytay）舉行的2026 亞洲自由車場地錦標賽中，康世峰終於在菁英組男子競輪賽努力於敗部復活拿下銅牌，成為首位拿下名古屋亞運參賽資格的場地賽台灣車手。

經過十年亞錦賽的苦熬後，康世峰終於得以站上亞錦賽的頒獎台上，也首度靠著自力再度闖進亞運（上屆杭州亞運是以徵召方式獲得參賽資格），讓他直言，「那真是不可思議的一天。」

從國中13歲開始騎車，經過苦熬16年後，康世峰才終於站上亞錦賽成人組的頒獎舞台上，那一份悸動，康世峰至今還是相當感動的說：「其實當下衝線的時候，我不確定自己有沒有拿到銅牌，但是我就先大叫了一下，心想我好像前4名、可以拿到亞運資格了。得知這個好消息後，第一個是在家族群組裡分享，和家人報告我要去亞運了。後來才知道其實我媽媽比賽當下都還在拜託神明，知道我拿下獎牌她也落淚，她知道我需要這面獎牌來證明自己。」

已經接近30歲的康世峰還在為自己的人生奮力一搏，他說：「從去年開始，我會監控自己的睡眠、飲食、恢復，這塊也是我現在比較注重的。像我早上都帶個秤，抓自己固定進食的量，有意識去吃你要吃的東西。」

另一個重點是去年協會找了新的澳洲教練伊迪（Sean Eadie），康世峰說：「他不僅是2000、2004年兩屆奧運國手外，退下來自己也帶過選手去參加奧運過拿過獎牌，可以給你比較正確的方向，告訴你比賽時的戰術，這是以前教練比較沒有給我的東西。」

對於今年的名古屋亞運，康世峰很簡單的說：「就是要拿牌！」只不過目前在賽前的備戰計畫還在審議當中，他說：「我知道要在亞運拿牌很難，但只要有那麼一丁點的機會，我都會去想圓這個夢。」