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亞沙運／運動攀登、角力無緣晉級 我代表團1銀、4銅作收

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
陳韋文（左）對戰日本隊選手。圖／中華奧會提供
陳韋文（左）對戰日本隊選手。圖／中華奧會提供

2026年三亞亞洲沙灘運動會，今天在天涯海角場館區舉行的運動攀登速度賽，中華隊選手林嘉翔、李虹瑩皆未闖過預賽；女子3對3籃球則於8強止步。

速度賽女子組有世錦賽、世運會、亞運與亞錦賽金牌好手參戰，地主中國大陸還派出巴黎奧運銀牌鄧麗娟。速度賽每人攀登兩回取最佳成績，前16名選手晉級晚間的淘汰賽，李虹瑩兩回成績分別是8秒66與8秒50，有17名選手成績在7秒出頭而無緣晉級。

男子組同樣匯集諸多名將，大陸17歲小將趙一程甚至以4秒58刷新世界記錄，共有26人成績是5秒出頭，林嘉翔成績6秒56、6秒75未能晉級。林嘉翔賽後說：「有點小失誤，兩趟都有點手滑，有一趟還撞到腳。」他無奈笑說，發揮一般般，已備戰近兩個月，「覺得可以再快一點。」

而林嘉翔也必須收拾心情投入下一站賽事，5月1日就要比世界盃系列賽，地點也在中國，位於紹興柯橋，結束三亞的亞沙運後就要出發。

女子3對3籃球方面，中華女籃今天在12強淘汰賽以21：10擊敗印尼，接著以9：21不敵地主中國，在8強止步。

沙灘角力賽事上，中華隊女子50公斤級陳韋文、女子60公斤級鄭妤萱、女子70公斤以上級蔡聖芳，皆未闖過小組賽，無緣明天的獎牌戰。角力代表隊教練邱欣如表示，除有傷兵外，也有亞洲前3的選手參賽，「她們也開始也都知道，表現並沒有太緊張，發揮得也蠻好。」

旅日的陳韋文指出，在國外不太有練沙灘角力的機會，在國內有參加比賽（如全民運）才會練，「對手感覺像是專門練過的，第一次比亞沙運不是帶著緊張而是興奮的心情來。」

蔡聖芳在出發前一週膝蓋於練習時受傷，同時70公斤以上級也非她平時征戰的量級，「體驗都蠻不一樣的，第一次參加大型運動賽會，難免有點緊張，各國選手一起交流很新奇也很特別。」

本屆亞沙運中華代表團賽程至此全部結束，累計獲得1銀（跳高葉柏廷）4銅（鉛球吳慈恩、男子龍舟12人制100、200公尺、水陸兩項潘子易）。

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