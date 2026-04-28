亞運傳重磅變革！2031年起改奇數年舉行 選手備賽周期面臨大考驗

第20屆亞洲運動會今年9月將在日本愛知縣名古屋登場，不過今天卻傳出亞奧會理事會正在討論將亞運會延期至奇數年舉辦的消息，最快就會將2030年的杜哈亞運會延至2031年舉行，與2032年的布里斯本奧運會僅有1年之差，對於選手調整來說將會造成巨大影響。

根據亞奧理事會目前的規劃，這項變革的核心目的是讓亞運成為奧運的前哨站，目前該提案已經由亞奧理事會執委會通過，目前正與各國際單項運動總會進行最終協商，若順利定案，2026年名古屋亞運將成為最後一屆在奧運後兩年舉辦的賽事，隨後便會跳過2030年，直接銜接2031年的「奧運前哨年」。

過去亞運往往被視為獨立的大型綜合運動會，雖具備高度榮譽，但與奧運資格的直接關聯性因項目而異，未來若亞運全面與奧運資格賽掛鉤，對亞洲各國體育署與奧委會而言，亞運的戰略地位將大幅提升，此舉也被認為，不僅能解決目前部分奧運資格賽過於零散的問題，更能集中商業贊助與轉播資源。

此外，亞運會延期至奇數年舉行，也能夠避開像是與冬季奧運會、世足賽或是兩年一度單項世錦賽撞期的問題，也讓運動迷在較為枯燥的奇數年能夠有更多觀賽選擇。

不過對於選手來說，如下屆奧運會將在5年後舉行，要如何調整備戰期也將會是一大困難，運動員的巔峰周期通常以四年為一循環，亞運與奧運連續兩年舉辦，意味著選手必須連續兩年將體能狀態拉到最高峰。對於年過三十的「老將」而言，高強度賽事的連發可能導致受傷風險劇增，甚至被迫在兩大賽事間做出取捨。

過去杭州亞運會就曾因為受到疫情影響延至2023年才舉行，隔年隨即銜接巴黎奧運會，讓選手在備賽上確實面臨嚴苛考驗，尤其在舊制下，若選手在亞運表現不佳，還有兩年時間檢討與重整；但在新制下，亞運若失利，不到一年就是奧運，心理調適與傷病恢復的時間極其短暫，極大考驗選手的韌性。