世足賽／官方平台4張連號被炒到2.9億元 FIFA：會投入足球發展

2026美加墨世足即將於6月開踢，二手門票價格已被炒到水漲船高，7月19日美國紐澤西州大都會人壽體育場的決賽，最貴二手門票價格已達230萬美元（約7250萬台幣）。

據CNN報導，FIFA官方轉售平台「FIFA Marketplace」上，決賽有4張連票，單張價格高達230萬美元，4人同行將耗費920萬美元（約2.9億台幣），位置在球門正後方的最上層。

這平台是讓球迷轉售門票的正式管道，FIFA不會限制賣家開價，持票者想賣多少都可以，FIFA會從買賣雙方各抽15%手續費。

該平台開放給加拿大、美國及其他國際用戶使用，由於當地法規限制，墨西哥居民在平台上不得高於票面價轉售。

FIFA官方表示，「轉售平台為球迷提供一個安全、透明且可靠的環境，讓他們能將門票轉售或轉讓給其他球迷，相關轉售服務費用也符合北美體育與娛樂產業標準。」

FIFA強調，「門票會分階段釋出，最親民的第四級票價60美元，每場比賽至少提供1000張。FIFA為非營利組織，所有收入都會再投入到足球運動發展。」