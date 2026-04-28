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福興「比慢」自行車賽登場 國中生20公尺騎4分14秒破紀錄
多數自行車賽事比拚速度，彰化福興鄉卻有一場反其道而行的「比慢」競賽。由福興鄉體育會與龍興國際獅子會共同主辦的理事長盃自行車競速，今年邁入第15年，以「騎得慢、騎得穩」為核心，其中福興國中生粘祐嘉在20公尺賽道騎出4分14秒，刷新歷屆學生紀錄，成為全場焦點。
今年賽事先在鄉內舉辦七場初賽，各組取前三名晉級決賽，今日齊聚進行最終對決。比賽採20公尺直線賽道，參賽者須全程維持平衡、腳不落地，以耗時最長者為勝，過程看似靜態，實則充滿張力。
活動現場氣氛熱絡，福興鄉各校校長幾乎全員到場，親自為學生加油打氣，場邊吶喊聲不斷，為賽事增添不少熱度。
福興鄉體育會理事粘勝傑表示，「騎慢」其實更考驗技巧，選手需在有限距離內精準控制速度，同時維持身體平衡與高度專注，是一項結合核心能力與心理穩定度的挑戰。他指出，活動源自童年回憶，過去學校曾在兒童節舉辦騎慢遊戲，後來逐漸消失，才促成這項賽事誕生，今年也特別提供各校腳踏車供學生事前練習，提升參與度。
經過多輪競逐，各組成績陸續出爐。校際團體賽由育新國小奪得冠軍，大興國小與西勢國小分別獲得亞軍與季軍；個人組選手也在慢速競技中展現穩定操控與沉著應戰的能力，呈現不同於傳統競速的運動精神。
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