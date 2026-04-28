福興「比慢」自行車賽登場 國中生20公尺騎4分14秒破紀錄

多數自行車賽事比拚速度，彰化福興鄉卻有一場反其道而行的「比慢」競賽。由福興鄉體育會與龍興國際獅子會共同主辦的理事長盃自行車競速，今年邁入第15年，以「騎得慢、騎得穩」為核心，其中福興國中生粘祐嘉在20公尺賽道騎出4分14秒，刷新歷屆學生紀錄，成為全場焦點。

今年賽事先在鄉內舉辦七場初賽，各組取前三名晉級決賽，今日齊聚進行最終對決。比賽採20公尺直線賽道，參賽者須全程維持平衡、腳不落地，以耗時最長者為勝，過程看似靜態，實則充滿張力。

活動現場氣氛熱絡，福興鄉各校校長幾乎全員到場，親自為學生加油打氣，場邊吶喊聲不斷，為賽事增添不少熱度。

福興鄉體育會理事粘勝傑表示，「騎慢」其實更考驗技巧，選手需在有限距離內精準控制速度，同時維持身體平衡與高度專注，是一項結合核心能力與心理穩定度的挑戰。他指出，活動源自童年回憶，過去學校曾在兒童節舉辦騎慢遊戲，後來逐漸消失，才促成這項賽事誕生，今年也特別提供各校腳踏車供學生事前練習，提升參與度。

經過多輪競逐，各組成績陸續出爐。校際團體賽由育新國小奪得冠軍，大興國小與西勢國小分別獲得亞軍與季軍；個人組選手也在慢速競技中展現穩定操控與沉著應戰的能力，呈現不同於傳統競速的運動精神。

福興鄉體育會與龍興國際獅子會共同主辦的理事長盃自行車競速比誰慢，今年有國中生在20公尺賽道騎出4分14秒，刷新歷屆學生紀錄。圖／福興鄉體育會提供