快訊

粿王不倫戀遭法院判賠百萬「公開判決書」 王子回應了

台中環保局稽查員被要求「執行公務」街頭拍美女照回傳 內勤職員輕佻對話曝

新北藍白合民調結果出爐…黃國昌當場1提議 藍營高層驚呼「確定嗎」

聽新聞
0:00 / 0:00

田徑／企業贊助成助力一圓亞運夢 羅佩琳：把最後運動生涯做得完美

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
羅佩琳今年將一圓亞運國手夢。記者劉肇育／攝影
羅佩琳今年將一圓亞運國手夢。記者劉肇育／攝影

我國「跨欄女神」羅佩琳在去年台灣國際田徑公開賽女子400公尺跨欄項目跑出57秒44的佳績，達到名古屋亞運參賽標準，將在今年9月一圓亞運夢，談到從學校畢業後一度展開打工人生，到後來獲得企業贊助與支持，讓她得以回到全職運動員的身份專心備戰，羅佩琳也直言企業贊助對於運動員的重要性，並期待能在自己最後運動生涯有一個完美結尾。

已年過30歲的羅佩琳，去年在台灣國際田徑公開賽跑出57秒44，續居我國女子400公尺跨欄歷年第二傑，並一舉達到名古屋亞運參賽標準，目前都在沙鹿進行訓練的她也表示，本周五就將出發前往日本參加在靜岡舉行的賽事，下周再轉戰大阪，6月她也將參加在板橋舉行的新北國際田徑公開賽，以戰養戰、備戰亞運。

在今天出席眼科贊助國訓中心記者會時，身為大使的羅佩琳在談到離開校園後，一度過著白天擔任教練，晚上還要去打工賺取生活費的生活，只能在下午進行自主訓練，到近年來獲得企業贊助和幫助，讓她能更無後顧之憂投入在訓練中，她說：「對於我們這樣已經沒有學籍的運動員來說，企業的贊助真的幫助很大，近年來看到有愈來愈多企業投入贊助運動員的行列，我真的覺得很開心，這也代表台灣的體育發展是愈來愈好，這是一個很棒的開始。」

羅佩琳也透露，過去自己一年的訓練費用至少需要50萬元起跳，如果出國參賽計劃增加，開銷將提升更多，甚至有可能要到100萬元，對於現在恢復全職運動員身份，她也展現破釜沉舟的決心，「既然都已經決定要回來，那我就一定會全力以赴，這個過程我就不會想太多，希望能把我最後的運動生涯，做得完美。」

名古屋 運動 田徑

延伸閱讀

田徑／國訓獲120萬與視覺矯正贊助 「跨欄女神」羅佩琳亞運之路更清晰

全大運／跆拳道國手黃映瑄甩網路性霸凌 轉念奪金

全大運／跆拳道寫連霸 張芮恩瞄準亞錦賽力拚亞運門票

全大運／巴黎奧運國手曹家宜 解禁復出混雙開紅盤

相關新聞

世足賽／官方平台4張連號被炒到2.9億元 FIFA：會投入足球發展

2026年美加墨世足賽即將於6月開踢，二手門票價格已被炒到水漲船高，7月19日美國紐澤西州大都會人壽體育場的決賽，最貴二手門票價格已達230萬美元（約7250萬台幣）。

福興「比慢」自行車賽登場 國中生20公尺騎4分14秒破紀錄

多數自行車賽事比拚速度，彰化福興鄉卻有一場反其道而行的「比慢」競賽。由福興鄉體育會與龍興國際獅子會共同主辦的理事長盃自行車競速，今年邁入第15年，以「騎得慢、騎得穩」為核心，其中福興國中生粘祐嘉在20

田徑／企業贊助成助力一圓亞運夢 羅佩琳：把最後運動生涯做得完美

我國「跨欄女神」羅佩琳在去年台灣國際田徑公開賽女子400公尺跨欄項目跑出57秒44的佳績，達到名古屋亞運參賽標準，將在今年9月一圓亞運夢，談到從學校畢業後一度展開打工人生，到後來獲得企業贊助與支持，讓

田徑／國訓獲120萬與視覺矯正贊助 「跨欄女神」羅佩琳亞運之路更清晰

為積極響應運動部推動的「全民支持運動」政策，國家運動訓練中心今天正式宣布攜手濰視眼科，共同啟動「濰視金牌視野支持國家隊計畫」，濰視眼科除贊助120萬元贊助金支持國訓中心外，亦將提供「SMART Tra

花式滑冰／「璃來龍」抱著最後一季心情奪金 含淚告別競技生涯

在米蘭冬奧為日本摘下雙人花式滑冰史上首金的「璃來龍」三浦璃來與木原龍一，今天在東京召開引退記者會，正式為競技生涯劃下句點...

全民署社區運動俱樂部申請倒數3天 已累積逾1300件申請案

運動部全民運動署首度推動的「社區運動俱樂部計畫」，為利各界妥善執行計畫，已將計畫執行期限延長至115年11月30日，本計畫受理申請至4月30日止，截至目前已累計超過1300件申請案，反映基層對運動資源

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。