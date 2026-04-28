田徑／企業贊助成助力一圓亞運夢 羅佩琳：把最後運動生涯做得完美

我國「跨欄女神」羅佩琳在去年台灣國際田徑公開賽女子400公尺跨欄項目跑出57秒44的佳績，達到名古屋亞運參賽標準，將在今年9月一圓亞運夢，談到從學校畢業後一度展開打工人生，到後來獲得企業贊助與支持，讓她得以回到全職運動員的身份專心備戰，羅佩琳也直言企業贊助對於運動員的重要性，並期待能在自己最後運動生涯有一個完美結尾。

已年過30歲的羅佩琳，去年在台灣國際田徑公開賽跑出57秒44，續居我國女子400公尺跨欄歷年第二傑，並一舉達到名古屋亞運參賽標準，目前都在沙鹿進行訓練的她也表示，本周五就將出發前往日本參加在靜岡舉行的賽事，下周再轉戰大阪，6月她也將參加在板橋舉行的新北國際田徑公開賽，以戰養戰、備戰亞運。

在今天出席眼科贊助國訓中心記者會時，身為大使的羅佩琳在談到離開校園後，一度過著白天擔任教練，晚上還要去打工賺取生活費的生活，只能在下午進行自主訓練，到近年來獲得企業贊助和幫助，讓她能更無後顧之憂投入在訓練中，她說：「對於我們這樣已經沒有學籍的運動員來說，企業的贊助真的幫助很大，近年來看到有愈來愈多企業投入贊助運動員的行列，我真的覺得很開心，這也代表台灣的體育發展是愈來愈好，這是一個很棒的開始。」

羅佩琳也透露，過去自己一年的訓練費用至少需要50萬元起跳，如果出國參賽計劃增加，開銷將提升更多，甚至有可能要到100萬元，對於現在恢復全職運動員身份，她也展現破釜沉舟的決心，「既然都已經決定要回來，那我就一定會全力以赴，這個過程我就不會想太多，希望能把我最後的運動生涯，做得完美。」