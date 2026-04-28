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田徑／國訓獲120萬與視覺矯正贊助 「跨欄女神」羅佩琳亞運之路更清晰

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
眼科贊助120萬元贊助金支持國訓中心外，亦將提供屈光矯正術式資源。記者劉肇育／攝影
眼科贊助120萬元贊助金支持國訓中心外，亦將提供屈光矯正術式資源。記者劉肇育／攝影

為積極響應運動部推動的「全民支持運動」政策，國家運動訓練中心今天正式宣布攜手濰視眼科，共同啟動「濰視金牌視野支持國家隊計畫」，濰視眼科除贊助120萬元贊助金支持國訓中心外，亦將提供「SMART TransPRK 4.0」屈光矯正術式資源，為國家隊運動員提供高規格醫療資源，成為台灣頂尖運動員追求卓越表現的堅實後盾。

今天記者會國訓中心副執行長莊佳佳代表出席活動，並以曾為運動員的視角表示，在頂尖競技領域中，0.1秒的判斷差異，往往就足以決定獎牌顏色，「我過去是跆拳道選手，其實視力、視覺對於我們運動員來說是非常重要的一個部分，因為我們必須透過眼睛去觀察對手踢過來的腳，這一次跟濰視合作，希望可以透過這樣子的合作方式，來提升我們選手的訓練以及比賽的表現。真的很感謝濰視願意協助我們，跟我們一起照顧運動員。」

此次合作，不僅展現企業支持競技運動發展的具體行動，也進一步彰顯國訓中心持續整合各界資源、建構完善後勤支援系統的決心。未來國訓中心也將持續串聯更多民間力量，陪伴國家隊選手在國際舞台上穩健前行，共同為台灣爭取更高榮耀。

在2025台灣國際田徑公開賽女子400公尺跨欄項目，「跨欄女神」羅佩琳不僅奪下銀牌，更在預賽跑出個人最佳57秒44的成績，正式達到2026名古屋亞運參賽標準，「在賽場上，任何一絲干擾都可能影響成績。」

身為品牌大使的羅佩琳也分享過往近視對訓練造成的困擾，田徑場上的高強度訓練伴隨著大量汗水，隱形眼鏡不僅容易因汗水讓雙眼不適，甚至在跨欄跳躍時發生移位，透過全視覺矯正後，更能全神貫注於跨欄節奏中，擁抱「金牌視野」挑戰賽事，面對即將到來的2026名古屋亞運，羅佩琳表示，「擁有精準視野讓我無所畏懼」。

莊佳佳 國家隊 田徑

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