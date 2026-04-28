花式滑冰／「璃來龍」抱著最後一季心情奪金 含淚告別競技生涯

在米蘭冬奧為日本摘下雙人花式滑冰史上首金的「璃來龍」三浦璃來與木原龍一，今天在東京召開引退記者會，正式為競技生涯劃下句點。木原一開場即情緒潰堤，開場僅3秒便落淚，三浦則輕聲安慰他「不要哭」，場面動人。

日媒Sponichi Annex報導，三浦璃來以白色套裝，木原龍一以灰色西裝亮相，兩人接過花束後入座。不過剛坐下，木原便突然落淚。三浦拿起麥克風發言時，輕聲安慰他「不要哭」。

不過，之後三浦談到退役後生活，說「為了參加冰上秀，需要繼續維持體能」，這時木原笑著、沒有透過麥克風對她低聲說了些什麼，隨即被她吐槽「吵死了」，直接復刻平時兩人愛拌嘴的畫面，引發現場笑聲。

兩人17日透過社群媒體宣布一同引退，在Instagram聯名感性告白表示，「雖然將為競技人生劃下句點，但我們內心充滿已經全力以赴的滿足感，沒有任何遺憾。」

談到決定退役的時機，三浦透露，兩人自本賽季初便抱持「可能是最後一季」的想法上場比賽。「（奧運）短曲排在第5時，也曾想過是不是要再拚4年，但在長曲能夠把一切發揮出來，感覺已經完全沒有遺憾。」她透露，兩人早已決定放棄世界錦標賽，並準備退役。

木原也指出，早在去年5月左右便認定本季將是最後一季。奧運結束時，就是現役生涯劃下句點的時刻。他坦言，當時之所以在奧運場上落淚，「是因為知道那是最後一場比賽。」

兩人2月受訪時曾談及未來，當時木原表示，長遠目標是轉任雙人花滑教練；三浦則明言「木原選手退役時，就是我退役的時候」，強調不會再與他人搭檔。隨後兩人宣布退出3月世界錦標賽，並於17日透過社群平台正式公布退役決定。

記者會尾聲，有媒體詢問開場落淚是否在預料之中。木原回應，「原本沒想到自己一開始就會哭。」三浦立刻吐槽。木原隨後坦承，其實在後台被許多人送別時就已「開關打開」，在登場前就哭了，還說「璃來那時笑我說，現在哭太早了吧。」

三浦也笑著補充，「他真的哭太多次，已經給人很容易掉淚的印象，結果變成我要拉著他走了。」

三浦璃來現年24歲，木原龍一33歲，兩人雖然相差9歲，但由於在托舉技巧的配合感極佳，於2019年組成搭檔。他們以加拿大為據點展開訓練、師從布魯諾（Bruno Marcotte），不斷提升技巧並在國際賽場上累積經驗。

兩人在首次參加的奧運、2022年北京冬奧獲得第7名，為團體賽銀牌做出貢獻。2023年，「璃來龍」成為日本史上首對奪得世界錦標賽冠軍的雙人組合，並於2025年再次奪冠，躋身世界頂尖花滑組合之列。

今年2月米蘭冬奧，兩人在短曲因為擅長的托舉出現失誤，一度排名第5，但隨後在長曲展現出默契十足、壓倒性的表現，以歷代最高得分完成大逆轉，最終奪得金牌。「絕望到奇蹟」的過程感動全世界。