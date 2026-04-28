快訊

台股衝4萬點…父竟慘賠670萬！她求助如何補回 過來人勸：先戒1操作

爭鮮壽司進口海膽卵「鎘」超標近1.7倍 中國辣椒乾驗出蘇丹紅

阿Sa蔡卓妍再婚了！喜嫁小9歲健身教練「恭喜你娶我」

聽新聞
0:00 / 0:00

全民署社區運動俱樂部申請倒數3天 已累積逾1300件申請案

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
運動部全民運動署首度推動的「社區運動俱樂部計畫」將於4月30日截止受理。圖／運動部提供
運動部全民運動署首度推動的「社區運動俱樂部計畫」將於4月30日截止受理。圖／運動部提供

運動部全民運動署首度推動的「社區運動俱樂部計畫」，為利各界妥善執行計畫，已將計畫執行期限延長至115年11月30日，本計畫受理申請至4月30日止，截至目前已累計超過1300件申請案，反映基層對運動資源整合與長期發展的高度關注。全民運動署呼籲各級學校及民間組織把握最後時限，儘速完成線上登錄與申請程序。

全民運動署表示， 該計畫係為落實總統競技運動全民化政策方向所擘劃，並貫徹運動部所推動全民運動的整體藍圖。計畫強調以校園為核心、社區為延伸，透過公私協力機制，活化既有運動場館與資源。一方面補助學校增購運動器材，提升場地服務能量；另一方面鼓勵校園於課後及假日對外開放，讓民眾就近參與運動，逐步建構校園即社區運動中心的發展模式。同時，也提供學校及民間組織辦理運動課程與聯賽的經費支持，強化在地運動網絡，帶動全民運動風氣。

本計畫自3月26日公告，4月15日召開全國說明會後，諮詢專線平均單日來電80通以上，詢問度明顯攀升。另地方政府積極投入亦成為推動關鍵，現已辦理7場縣市說明會，協助申請單位掌握重點與流程，帶動校園運動社團在課餘時間擴展，並進一步在社區扎根，讓運動融入生活日常。

全民運動署再次提醒，本計畫的補助對象廣泛，凡各級學校及完成立案之民間組織，包括協會、俱樂部及公司法人等，皆符合申請資格。補助項目涵蓋校園運動器材、辦理社區運動活動及社區運動聯賽等，隨申請期限進入最後倒數，尚未提出申請者請儘速前往申請平臺完成登錄作業，一同攜手打造友善運動環境，讓運動走入日常、全民共享健康與活力。

本計畫採線上登錄方式申請，4月30日前可逕上網址： https://wesport.ntus.edu.tw/login申請，如有問題可上全民署官網：https://www.sa.gov.tw/CP/342查詢，或洽諮詢專線：(04) 2229-6738或電子郵件寄送至wesport@gm.ntus.edu.tw。

運動 校園 運動部

相關新聞

全民署社區運動俱樂部申請倒數3天 已累積逾1300件申請案

運動部全民運動署首度推動的「社區運動俱樂部計畫」，為利各界妥善執行計畫，已將計畫執行期限延長至115年11月30日，本計畫受理申請至4月30日止，截至目前已累計超過1300件申請案，反映基層對運動資源

馬德里網賽／百搭天后再發威 謝淑薇女雙拍落名將大威廉絲

在西班牙舉行的WTA馬德里網球公開賽，台灣名將謝淑薇與美國搭檔科甯今天征戰女雙次輪，終場以6比4、6比4擊敗美國名將大威...

全大運／巴黎奧運國手曹家宜 解禁復出混雙開紅盤

巴黎奧運網球國手曹家宜今天迎接禁賽期滿後的國內首場賽事，她與學長林維德搭檔代表國立體大出戰115全國大專校院運動會網球公開混雙，32強對上文化大學洪睿晨／楊亞依，兩人在八局決勝制中一度以3：6落後，但隨後找回節奏將比賽逼入「搶7」，最終以9：8（7：1）逆轉晉級。

全大運／跆拳道寫連霸 張芮恩瞄準亞錦賽力拚亞運門票

115年全國大專校院運動會跆拳道對打賽事於中央大學依仁堂登場，彰化師範大學跆拳道好手張芮恩在公開女生組62公斤級金牌戰直落二擊退國立體大朱曼琳，完成2連后，也收下全大運生涯第三面金牌；她期許接下來亞錦賽為台灣贏回名古屋亞運門票，最終決選能順勢挺進亞運舞台。

宜蘭「卡卡盃」羽球錦標賽吸引國內外好手較勁 菁英組由丹尼爾奪冠

由民間發起的大型羽球賽事「宜蘭縣卡卡盃羽球錦標賽」今年吸引380人參與，除了國內好手，更有香港選手專程來台參賽及進行國際交流。主辦單位今天公布賽事成績，其中菁英組由「丹尼爾羽球」奪得冠軍，「芳菲斯美學」獲得亞軍，「樂羽雙劍」與「翼人羽球」並列第三名。

肯亞選手薩威倫敦馬拉松寫歷史 帶動Adidas股價上揚

肯亞選手薩威（Sabastian Sawe）昨天於倫敦馬拉松賽，穿著德國運動用品大廠阿迪達斯（Adidas）跑鞋，在2小...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。