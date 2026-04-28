全民署社區運動俱樂部申請倒數3天 已累積逾1300件申請案

運動部全民運動署首度推動的「社區運動俱樂部計畫」，為利各界妥善執行計畫，已將計畫執行期限延長至115年11月30日，本計畫受理申請至4月30日止，截至目前已累計超過1300件申請案，反映基層對運動資源整合與長期發展的高度關注。全民運動署呼籲各級學校及民間組織把握最後時限，儘速完成線上登錄與申請程序。

全民運動署表示， 該計畫係為落實總統競技運動全民化政策方向所擘劃，並貫徹運動部所推動全民運動的整體藍圖。計畫強調以校園為核心、社區為延伸，透過公私協力機制，活化既有運動場館與資源。一方面補助學校增購運動器材，提升場地服務能量；另一方面鼓勵校園於課後及假日對外開放，讓民眾就近參與運動，逐步建構校園即社區運動中心的發展模式。同時，也提供學校及民間組織辦理運動課程與聯賽的經費支持，強化在地運動網絡，帶動全民運動風氣。

本計畫自3月26日公告，4月15日召開全國說明會後，諮詢專線平均單日來電80通以上，詢問度明顯攀升。另地方政府積極投入亦成為推動關鍵，現已辦理7場縣市說明會，協助申請單位掌握重點與流程，帶動校園運動社團在課餘時間擴展，並進一步在社區扎根，讓運動融入生活日常。

全民運動署再次提醒，本計畫的補助對象廣泛，凡各級學校及完成立案之民間組織，包括協會、俱樂部及公司法人等，皆符合申請資格。補助項目涵蓋校園運動器材、辦理社區運動活動及社區運動聯賽等，隨申請期限進入最後倒數，尚未提出申請者請儘速前往申請平臺完成登錄作業，一同攜手打造友善運動環境，讓運動走入日常、全民共享健康與活力。

本計畫採線上登錄方式申請，4月30日前可逕上網址： https://wesport.ntus.edu.tw/login申請，如有問題可上全民署官網：https://www.sa.gov.tw/CP/342查詢，或洽諮詢專線：(04) 2229-6738或電子郵件寄送至wesport@gm.ntus.edu.tw。