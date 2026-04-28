快訊

台股衝4萬點…父竟慘賠670萬！她求助如何補回 過來人勸：先戒1操作

爭鮮壽司進口海膽卵「鎘」超標近1.7倍 中國辣椒乾驗出蘇丹紅

阿Sa蔡卓妍再婚了！喜嫁小9歲健身教練「恭喜你娶我」

聽新聞
0:00 / 0:00

馬德里網賽／百搭天后再發威 謝淑薇女雙拍落名將大威廉絲

中央社／ 台北28日電
謝淑薇與美國搭檔珂寧（Sofia Kenin）直落二擊敗美國名將大威廉絲與英國好手包特的組合。取自謝淑薇粉絲團
謝淑薇與美國搭檔珂寧（Sofia Kenin）直落二擊敗美國名將大威廉絲與英國好手包特的組合。取自謝淑薇粉絲團

在西班牙舉行的WTA馬德里網球公開賽，台灣名將謝淑薇與美國搭檔珂寧（Sofia Kenin）今天征戰女雙次輪，終場以6比4、6比4擊敗美國名將大威廉絲與英國好手包特的組合，搶下8強門票。

馬德里公開賽屬於國際女子網球協會（WTA）千分等級大賽，相隔2個月重返賽場的台灣名將謝淑薇，這次未搭檔拉脫維亞好手奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），而是首度與美國女將珂寧（Sofia Kenin）攜手合作，獲得女雙第7種子，並順利通過首輪考驗。

謝淑薇、珂寧今天在次輪對戰美國名將大威廉絲（Venus Williams）、英國好手包特（Katie Boulter），兩組人馬首盤開打後上演激戰，「台美聯軍」數度錯失破發點情況下，前8局打完雙方戰成4比4平手；謝淑薇、珂寧第9局保住關鍵發球局後，接下來延續好手感順利破發，以6比4先馳得盤。

手握聽牌優勢的謝淑薇、珂寧，次盤率先遭到破發陷入劣勢，所幸未自亂陣腳，接連驚險守住發球局後，謝淑薇、珂寧終於在第8局等到反擊機會，不僅如願完成破發扳平戰局，接著還完美保發；最後更在第10局二度突破對手，終場再以6比4拿到女雙8強門票。

開季表現絕佳的謝淑薇，與搭檔珂寧將在女雙8強對戰塞爾維亞克魯尼奇（Aleksandra Krunic）、法國美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic）組合，力拚躋身4強之列，並尋求本季第2座冠軍。

謝淑薇

延伸閱讀

春季聯賽／社會隊晉級隊伍確定 列特博拚外卡

羽球／湯優盃羽球賽 台灣男團首戰完封瑞典開紅盤

全大運／巴黎奧運國手曹家宜 解禁復出混雙開紅盤

MiLB／鄭宗哲3A有長打2盜壘 林維恩2A先發無關勝敗

相關新聞

全民署社區運動俱樂部申請倒數3天 已累積逾1300件申請案

運動部全民運動署首度推動的「社區運動俱樂部計畫」，為利各界妥善執行計畫，已將計畫執行期限延長至115年11月30日，本計畫受理申請至4月30日止，截至目前已累計超過1300件申請案，反映基層對運動資源

馬德里網賽／百搭天后再發威 謝淑薇女雙拍落名將大威廉絲

在西班牙舉行的WTA馬德里網球公開賽，台灣名將謝淑薇與美國搭檔科甯今天征戰女雙次輪，終場以6比4、6比4擊敗美國名將大威...

全大運／巴黎奧運國手曹家宜 解禁復出混雙開紅盤

巴黎奧運網球國手曹家宜今天迎接禁賽期滿後的國內首場賽事，她與學長林維德搭檔代表國立體大出戰115全國大專校院運動會網球公開混雙，32強對上文化大學洪睿晨／楊亞依，兩人在八局決勝制中一度以3：6落後，但隨後找回節奏將比賽逼入「搶7」，最終以9：8（7：1）逆轉晉級。

全大運／跆拳道寫連霸 張芮恩瞄準亞錦賽力拚亞運門票

115年全國大專校院運動會跆拳道對打賽事於中央大學依仁堂登場，彰化師範大學跆拳道好手張芮恩在公開女生組62公斤級金牌戰直落二擊退國立體大朱曼琳，完成2連后，也收下全大運生涯第三面金牌；她期許接下來亞錦賽為台灣贏回名古屋亞運門票，最終決選能順勢挺進亞運舞台。

宜蘭「卡卡盃」羽球錦標賽吸引國內外好手較勁 菁英組由丹尼爾奪冠

由民間發起的大型羽球賽事「宜蘭縣卡卡盃羽球錦標賽」今年吸引380人參與，除了國內好手，更有香港選手專程來台參賽及進行國際交流。主辦單位今天公布賽事成績，其中菁英組由「丹尼爾羽球」奪得冠軍，「芳菲斯美學」獲得亞軍，「樂羽雙劍」與「翼人羽球」並列第三名。

肯亞選手薩威倫敦馬拉松寫歷史 帶動Adidas股價上揚

肯亞選手薩威（Sabastian Sawe）昨天於倫敦馬拉松賽，穿著德國運動用品大廠阿迪達斯（Adidas）跑鞋，在2小...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。