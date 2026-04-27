聽新聞
0:00 / 0:00

全大運／巴黎奧運國手曹家宜 解禁復出混雙開紅盤

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
曹家宜結束禁賽後首度參加國內賽事。圖／全大運辦公室提供
曹家宜結束禁賽後首度參加國內賽事。圖／全大運辦公室提供

巴黎奧運網球國手曹家宜今天迎接禁賽期滿後的國內首場賽事，她與學長林維德搭檔代表國立體大出戰115全國大專校院運動會網球公開混雙，32強對上文化大學洪睿晨／楊亞依，兩人在八局決勝制中一度以3：6落後，但隨後找回節奏將比賽逼入「搶7」，最終以9：8（7：1）逆轉晉級。

曹家宜去年1月因誤食含有禁藥成分的感冒藥，遭國際網球誠信機構（ITIA）處以12個月禁賽，到今年2月28日正式解禁。今天是她解禁後首場國內賽事，也是首次與學長林維德搭檔出賽。

林維德表示，開局雙方就出現互破發情況，但前段在接發球還有分與分之間沒有對方流暢，包括在30平或是「丟士」等關鍵分上，對手表現都較為穩定，也讓比數一度被拉開。

兩人在校內曾一同訓練，只是從未正式搭檔過。曹家宜認為這次搭配得不錯，尤其這場的對手本來就不好打，「在場上邊打邊溝通，從一開始還在適應，到中間拉鋸後的調整，找到最好的搭配模式。」林維德則認為曹家宜優勢明顯，自己主要思考如何配合對方來發揮最大效益。

今年3月1日起，曹家宜重新回到國際賽場上，已經比了5站，昨天也才剛從新加坡回台，又馬不停蹄參加全大運，她說：「很久沒比賽，想說有比賽就多累積，找回比賽感覺。」

提到禁賽這段日子，曹家宜坦言一開始很沮喪，原本規律的訓練、比賽及生活突然中斷，對她影響很大，一度失去目標，但她後來轉念，利用這段時間好好休息，調整身心狀態，嘗試接觸不同領域活動，「潛水、彈鋼琴、跟朋友出去等等，學到滿不一樣的人生經驗。」

儘管回到賽場後要重新累積世界排名，曹家宜必須先從小比賽一步步打起，不只場次較多，對身體負擔也會較大，但6個月前就恢復訓練的她對於現在的狀態很有信心，也很期待之後再回到大賽場上。

近期曹家宜的目標鎖定在名古屋亞運資格，但距離資格截止僅剩兩、三個月，必須在有限時間內透過密集賽事快速累積積分與排名。她表示將盡可能參賽，會在身體狀況允許下全力以赴，「盡力朝首要目標，沒有的話就挑戰更高世界排名，讓自己能繼續往亞、奧運的路前進。」

國立體大林維德（左）和曹家宜首度搭檔。圖／全大運辦公室提供
國立體大林維德（左）和曹家宜首度搭檔。圖／全大運辦公室提供

文化大學 全大運 巴黎

延伸閱讀

全大運／跆拳道國手黃映瑄甩網路性霸凌 轉念奪金

全大運／跆拳道寫連霸 張芮恩瞄準亞錦賽力拚亞運門票

亞沙運／公開水域接力拚到最後 中華隊差一步無緣頒獎台

羽球／BWF確定改3局、15分新賽制 羽協同步接軌國際

相關新聞

全大運／跆拳道國手黃映瑄甩網路性霸凌 轉念奪金

拋開遭到網路性霸凌陰霾，國立體育大學跆拳道國手黃映瑄今天在全國大專校院運動會公開女生組46公斤級完成2連霸，她透露在當下...

全大運／巴黎奧運國手曹家宜 解禁復出混雙開紅盤

巴黎奧運網球國手曹家宜今天迎接禁賽期滿後的國內首場賽事，她與學長林維德搭檔代表國立體大出戰115全國大專校院運動會網球公開混雙，32強對上文化大學洪睿晨／楊亞依，兩人在八局決勝制中一度以3：6落後，但隨後找回節奏將比賽逼入「搶7」，最終以9：8（7：1）逆轉晉級。

全大運／跆拳道寫連霸 張芮恩瞄準亞錦賽力拚亞運門票

115年全國大專校院運動會跆拳道對打賽事於中央大學依仁堂登場，彰化師範大學跆拳道好手張芮恩在公開女生組62公斤級金牌戰直落二擊退國立體大朱曼琳，完成2連后，也收下全大運生涯第三面金牌；她期許接下來亞錦賽為台灣贏回名古屋亞運門票，最終決選能順勢挺進亞運舞台。

宜蘭「卡卡盃」羽球錦標賽吸引國內外好手較勁 菁英組由丹尼爾奪冠

由民間發起的大型羽球賽事「宜蘭縣卡卡盃羽球錦標賽」今年吸引380人參與，除了國內好手，更有香港選手專程來台參賽及進行國際交流。主辦單位今天公布賽事成績，其中菁英組由「丹尼爾羽球」奪得冠軍，「芳菲斯美學」獲得亞軍，「樂羽雙劍」與「翼人羽球」並列第三名。

肯亞選手薩威倫敦馬拉松寫歷史 帶動Adidas股價上揚

肯亞選手薩威（Sabastian Sawe）昨天於倫敦馬拉松賽，穿著德國運動用品大廠阿迪達斯（Adidas）跑鞋，在2小...

湯優盃羽賽／贏2輸3遭南韓逆轉 中華男團晉級拉警報

中華羽球隊在兩年一度的湯優盃爭取分組前2的8強門票，凌晨女子隊先在女子團體賽優霸盃（Uber Cup）以點數3：2力退加拿大隊，取得分組2連勝，下午「一哥」周天成領軍的男子隊在男子團體賽湯姆斯盃（Thomas Cup）對南韓隊卻陷入苦戰，先勝2點下連輸3點，下戰碰丹麥隊面臨非勝不可局面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。