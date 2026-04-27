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全大運／跆拳道寫連霸 張芮恩瞄準亞錦賽力拚亞運門票

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
彰化師範大學跆拳道好手張芮恩（右）在公開女生組62公斤級寫連霸。圖／全大運辦公室提供
彰化師範大學跆拳道好手張芮恩（右）在公開女生組62公斤級寫連霸。圖／全大運辦公室提供

115年全國大專校院運動會跆拳道對打賽事於中央大學依仁堂登場，彰化師範大學跆拳道好手張芮恩在公開女生組62公斤級金牌戰直落二擊退國立體大朱曼琳，完成2連后，也收下全大運生涯第三面金牌；她期許接下來亞錦賽為台灣贏回名古屋亞運門票，最終決選能順勢挺進亞運舞台。

受到名古屋亞運限縮參賽人數影響，亞洲跆拳道聯盟在今年通知各會員國，先是對打參賽量級從原本八個量級下修為奧運四個量級，再來就是參加選手無法像過往滿額參賽，必須先透過亞錦賽作為資格賽，爭搶七張門票。對打方面，男子為58公斤級、68公斤級、80公斤級和80公斤以上級，女子組則為49公斤級、57公斤級、67公斤級與67公斤以上級。等到亞錦賽搶到門票後，國內再進行最終決選，征戰名古屋亞運。

張芮恩原本在先前的國內亞運選拔賽落敗，之後亞錦賽選拔扳倒東京奧運銅牌名將羅嘉翎，晉升亞錦賽國手，又因為亞跆盟的訊息，連兩屆踏上亞運舞台的夢想又燃起希望。

「原本心態是已經沒選上，專心準備亞錦賽，結果突然又有這個消息，真的心情超複雜。」張芮恩表示很想要連兩屆代表台灣征戰亞運，「那種複雜心情就是，如果我真的拚到的話，結果決選又輸掉，心態就有種上上下下的，但亞運對我來說很重要，後來就調整成，反正比賽就盡力去打，不管結果怎麼樣都沒關係。」

至於量級調整，對張芮恩來說影響不大，她分析本身原本就是62公斤級與67公斤級之間轉換的選手，上屆杭州亞運就是67公斤級，那一陣子備戰亞運，都是維持67公斤級狀態。

「我現在打了很多場賽事後，有一個心得就是比賽時候不要管輸贏，因為輸也輸多了，贏也贏多了，不管輸贏就盡力去打，輸或贏只要我盡力了，一切都可以。」張芮恩表示現在心態比以往來得更堅定，要一場一場去面對挑戰，爭取屬於自己的亞運入場券。

中央大學 名古屋 全大運

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