宜蘭「卡卡盃」羽球錦標賽吸引國內外好手較勁 菁英組由丹尼爾奪冠

由民間發起的大型羽球賽事「宜蘭縣卡卡盃羽球錦標賽」今年吸引380人參與，除了國內好手，更有香港選手專程來台參賽及進行國際交流。主辦單位今天公布賽事成績，其中菁英組由「丹尼爾羽球」奪得冠軍，「芳菲斯美學」獲得亞軍，「樂羽雙劍」與「翼人羽球」並列第三名。

「卡卡盃」由宜蘭縣政府、宜蘭縣議會及宜蘭市羽球委員會指導，青年行動發展協會主辦，張勝德議長服務處及宜蘭市羽球委員會協辦，今年邁入第二屆，參與人數及競賽組別都更勝以往，設有男雙、女雙、混雙三大組別，並新增團體賽與菁英組，在宜蘭縣立運動公園體育館開賽較勁。

主辦單位表示，「卡卡盃」初衷是希望提供一個讓運動愛好者在假日能夠投入比賽、凝聚團隊情感並留下美好回憶的平台，而非單純以勝負為導向，選手們在場上揮灑汗水、全力應戰，不僅展現精湛球技，更透過「以球會友」建立情誼，從年輕選手到資深球友同場競技，體現羽球運動跨世代的魅力。

各組成績揭曉，優勝者名單如下：

★輝煌混雙組由「李寧羽耀」奪得冠軍，「哈基米隊」獲得亞軍，季軍則由「跳跳隊」與「樂羽雙劍C」並列。另一組女雙賽事中，「打我隊友別打我」拿下第一名，「隨便湊一隊」獲得第二名，第三名為「新女力羽球隊」與「隨便勾」。

★團體賽部分，「不老男神隊」勇奪冠軍，「殘兵敗將」獲得亞軍，「全村的希望」與「跳起來平抽」並列第三名。

★活力混雙方面，由「羽取羽球」拿下第一名，「花花寵物」獲得第二名，「菲倫Hi」與「齊羽飛揚」並列第三。

★輝煌男雙由「打好打滿」奪冠，「三星羽球隊」獲得亞軍，「報名就隊」與「肉羹特攻隊」並列第三。

★活力男雙則由「撒幣羽球」奪得冠軍，「你坐到我的襪子了」獲得第二名，「消拍郎」與「我可以要你的Ig嗎」並列第三名。

★菁英賽方面，「丹尼爾羽球」奪得冠軍，「芳菲斯美學」獲得亞軍，「樂羽雙劍」與「翼人羽球」並列第三名。

宜蘭縣卡卡盃羽球錦標賽「以球會友」，選手們展現最佳實力。圖／宜蘭縣青年行動發展協會提供

香港選手專程來台參賽及進行國際交流，主辦單位特別贈送伴手禮。圖／宜蘭縣青年行動發展協會提供

宜蘭縣卡卡盃羽球錦標賽「以球會友」，選手們展現最佳實力。圖／宜蘭縣青年行動發展協會提供

國民黨縣長參選人吳宗憲（左一）與民進黨縣長參選人林國漳都出席「卡卡盃」羽球賽，兩人有說有笑。圖／吳宗憲團隊提供