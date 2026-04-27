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肯亞選手薩威倫敦馬拉松寫歷史 帶動Adidas股價上揚
肯亞選手薩威（Sabastian Sawe）昨天於倫敦馬拉松賽，穿著德國運動用品大廠阿迪達斯（Adidas）跑鞋，在2小時內抵達終點寫下歷史，並帶動阿迪達斯股價今天上揚。
路透社報導，薩威在倫敦馬拉松賽以1小時59分30秒成績率先抵達終點，成為史上首位在正式賽事中以不到2小時跑完馬拉松的選手，兩小時內完成馬拉松是田徑史上最難突破的障礙之一。
The sub 2 hour marathon barrier has been broken in London— Marcus Milione (@MarcusMilione) April 26, 2026
Sabastian Sawe: 1:59:30
Yomif Kejelcha: 1:59:41
4:34/mile for 26.2 miles... insanepic.twitter.com/f3LqVSLa2Y
薩威比賽時穿著阿迪達斯 Adizero Adios Pro Evo 3 跑鞋，售價500美元（約新台幣1萬5700元）。賽後他舉起這雙跑鞋，上面以黑色麥克筆寫著WR（WorldRecord，世界紀錄）與sub-2（sub-two-hour，2小時內完賽）字樣。
據報導，阿迪達斯今天上午盤中股價上漲2%，但市場憂心該公司對美國關稅的曝險，加上中東衝突影響，該公司股價今年以來仍累計下跌18%。
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