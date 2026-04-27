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全大運／跆拳道國手黃映瑄甩網路性霸凌 轉念奪金

中央社／ 桃園27日電
跆拳道國手黃映瑄奪金。 全大運提供
跆拳道國手黃映瑄奪金。 全大運提供

拋開遭到網路性霸凌陰霾，國立體育大學跆拳道國手黃映瑄今天在全國大專校院運動會公開女生組46公斤級完成2連霸，她透露在當下很生氣，現在已經轉念「幹嘛在乎他們」。

多次代表台灣征戰國際賽的黃映瑄，曾兩度榮膺世界大學運動會銀牌，沒想到日前在國立體大跆拳道隊社群媒體的個人介紹文中，遭到多名網友以不堪入目的字眼留言，外界譁然，她所屬的經紀公司查爾斯運動行銷已委任律師採取法律程序，要讓霸凌者為自身行為負責。

黃映瑄今天接受媒體聯訪表示，一開始看到留言很不舒服，而且非常生氣，不過身邊的朋友、教練及家人給予很多鼓勵，尤其是經紀人一句「你不必一個人面對所有事」，讓她瞬間超級感動，更有勇氣面對這件事，「他覺得雖然我表面看起來笑笑的，但其實心裡想很多，所以他說所有人都會陪著我。」

事件爆發當下剛好是備戰全大運期間，黃映瑄透露關鍵在學會轉念，畢竟也不認識這些人，何必在乎他們的想法，「後面轉換得很好，現在我已經完全忘記這件事，也不會特別看留言，反正他們必須接受面臨的處分。」

這次在全大運公開女生組46公斤級金牌戰，黃映瑄以10比5、9比6擊敗彰化師大范羽喬，不僅完成2連霸，更進帳全大運生涯第3面金牌，接下來將前往蒙古征戰亞洲跆拳道錦標賽，返台後則備戰今年9月名古屋亞運的國內選拔賽。

目標選上國手踏上亞運舞台，黃映瑄表示生涯尚未挑戰亞運殿堂，真的很想試試看，期許自己盡全力面對每一次訓練，然後以最佳狀態迎接比賽。

跆拳道國手黃映瑄(左)奪金。 全大運提供
跆拳道國手黃映瑄(左)奪金。 全大運提供

跆拳道國手黃映瑄(左)奪金。 全大運提供
跆拳道國手黃映瑄(左)奪金。 全大運提供

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