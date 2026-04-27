羽球／湯優盃團體賽 王齊麟邱相榤男雙過關2比0聽牌

在丹麥舉行的2026湯優盃羽球團體賽，今天登場的男子湯姆斯盃，中華分組預賽對上韓國，靠著男單周天成、男雙王齊麟/邱相榤都過關，在前2點順利取得2比0的聽牌優勢。

湯優盃羽球團體賽是由男子組的湯姆斯盃（ThomasCup）、女子組的優霸盃（Uber Cup）組成，在同時間、同場地分開舉行。

男子組的湯姆斯盃，中華代表隊和丹麥、韓國、瑞典同組，預賽都規定要打滿5點，先取得3點的國家獲勝；中華預賽首戰對瑞典，以5比0過關。

今天對上韓國，只要拿下就能提前晉級8強，首點男單由世界第6的周天成對上世界第66的俞泰彬，周天成發揮出色的韌性和來回對抽的實力，以21比18、21比16過關開紅盤。

第2點由世界排名第14的王齊麟、邱相榤，對上韓國較少搭檔的真龍、徐承宰，前2局打完，中華組合以21比16、15比21和對手各取1局。

決勝第3局，王齊麟、邱相榤開賽就頻頻發動攻勢，靠著出賽的平抽擋，拉出11比3的優勢進入技術暫停。

短暫休息過後，中華組合依舊保持領先，不論是2人的輪轉，或者中、後場的突擊殺球，表現得都相當有默契，順利在取得20比10的10個賽末點後，順利以21比11拿下。

第3點男單，中華派出戚又仁，對上韓國的崔志勛；第4點男雙，中華推出李哲輝、楊博軒應戰。