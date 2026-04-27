基隆市民苦等5年多 市立田徑場預訂今年9月開放 新跑道通過國家級認證

基隆市立田徑場整修工程5年多前就開工，但歷經解約、重新發包、變更設計，一波三折。教育處今天表示，施工進度已達93.39%，田徑賽道經中華民國田徑協會檢驗通過，符合國家級400公尺標準田徑場，預定今年9月開放民眾使用。

基隆市立田徑場原是環狀混凝土建築物，使用40多年後建築物受損，空間配置也不符現代需求，前市長林右昌任內以4億1000多萬元發包重建。工程原定2022年底，林卸任前完工，但受新冠肺炎疫情影響，加上施工廠商與設計監造廠商，對臨正信路邊坡安全意見相左，進度嚴重落後。

林右昌卸任前2個月與包商終止契約，並追加預算至6億1000多萬元重新招標。新包商在現任市長謝國樑任內進場，發現結構設計有安全疏漏，市府請技師公會等第3公證單位審議確認，同意變更設計並追加3000多萬經費，工期為此再延長。

教育處指出，市立田徑場整修工程今年4月中旬預定進度89.94%，實際進度93.39%。目前正在施作植栽工程及籃球場面層鋪設作業，預計今年6月初竣工，9月開放市民使用。

教育處說，中華民國田徑協會今年3月19日至基隆，檢驗田徑場是否符合國內認證賽道，並在4月11日開會審議通過，基隆市立田徑場達國家級400公尺標準田徑場水準。

基隆市立體育場長林柏樹說，賽道認證前，有邀請南榮、中正和正演國中，以及基隆女中、二信高中、中山高中和暖暖高中等學校田徑運動選手及教練提供意見。通過認證後，也有安排選手試跑，跑道品質獲得教練與選手肯定。

林柏樹表示，市立田徑場預計今年9月開放民眾使用，室內教室空間和停車場委外營運，已甄審出前3名廠商，再由第1名業者提出營運計畫送審，若順利可望9月同步啟用。

謝國樑表示，田徑賽道經認證通過，基隆的選手練習比賽，就不用再到外縣市租借場地，大幅提升便利性。未來標準賽道也提供選手更正規的訓練，正式比賽的破紀錄成績也可被採認，對基隆田徑界來說，是非常重要的里程碑。

教育處下個月會邀請市議員、里長及運動社團代表參訪田徑場。謝國樑說，市府積極推動全民運動，硬體設施良好品質是市民最基本需求，未來會提升公共設施使用效能與效用，促進民眾運動意願，提升市民健康，打造優質運動場域，讓基隆成為亞洲最有愛的運動城市。

基隆市政府教育處今天表示，市立田徑場賽道已獲中華民國田徑協會檢驗通過，符合國家級400公尺標準田徑場，預定今年9月開放民眾使用。圖／基市府提供

基隆市政府教育處今天表示，市立田徑場賽道已獲中華民國田徑協會檢驗通過，符合國家級400公尺標準田徑場，預定今年9月開放民眾使用。圖／基市府提供