快訊

外資狂砍511億元、台股竟一度衝破4萬點 誰在接盤？

最新THE亞洲大學排名出爐！台灣6校挺進百大 私校表現吸睛

Google錢包支援台灣護照數位化！安卓手機教你3步驟設定

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆市民苦等5年多 市立田徑場預訂今年9月開放 新跑道通過國家級認證

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府教育處今天表示，市立田徑場賽道已獲中華民國田徑協會檢驗通過，符合國家級400公尺標準田徑場，預定今年9月開放民眾使用。圖／基市府提供
基隆市政府教育處今天表示，市立田徑場賽道已獲中華民國田徑協會檢驗通過，符合國家級400公尺標準田徑場，預定今年9月開放民眾使用。圖／基市府提供

基隆市立田徑場整修工程5年多前就開工，但歷經解約、重新發包、變更設計，一波三折。教育處今天表示，施工進度已達93.39%，田徑賽道經中華民國田徑協會檢驗通過，符合國家級400公尺標準田徑場，預定今年9月開放民眾使用。

基隆市立田徑場原是環狀混凝土建築物，使用40多年後建築物受損，空間配置也不符現代需求，前市長林右昌任內以4億1000多萬元發包重建。工程原定2022年底，林卸任前完工，但受新冠肺炎疫情影響，加上施工廠商與設計監造廠商，對臨正信路邊坡安全意見相左，進度嚴重落後。

林右昌卸任前2個月與包商終止契約，並追加預算至6億1000多萬元重新招標。新包商在現任市長謝國樑任內進場，發現結構設計有安全疏漏，市府請技師公會等第3公證單位審議確認，同意變更設計並追加3000多萬經費，工期為此再延長。

教育處指出，市立田徑場整修工程今年4月中旬預定進度89.94%，實際進度93.39%。目前正在施作植栽工程及籃球場面層鋪設作業，預計今年6月初竣工，9月開放市民使用。

教育處說，中華民國田徑協會今年3月19日至基隆，檢驗田徑場是否符合國內認證賽道，並在4月11日開會審議通過，基隆市立田徑場達國家級400公尺標準田徑場水準。

基隆市立體育場長林柏樹說，賽道認證前，有邀請南榮、中正和正演國中，以及基隆女中、二信高中、中山高中和暖暖高中等學校田徑運動選手及教練提供意見。通過認證後，也有安排選手試跑，跑道品質獲得教練與選手肯定。

林柏樹表示，市立田徑場預計今年9月開放民眾使用，室內教室空間和停車場委外營運，已甄審出前3名廠商，再由第1名業者提出營運計畫送審，若順利可望9月同步啟用。

謝國樑表示，田徑賽道經認證通過，基隆的選手練習比賽，就不用再到外縣市租借場地，大幅提升便利性。未來標準賽道也提供選手更正規的訓練，正式比賽的破紀錄成績也可被採認，對基隆田徑界來說，是非常重要的里程碑。

教育處下個月會邀請市議員、里長及運動社團代表參訪田徑場。謝國樑說，市府積極推動全民運動，硬體設施良好品質是市民最基本需求，未來會提升公共設施使用效能與效用，促進民眾運動意願，提升市民健康，打造優質運動場域，讓基隆成為亞洲最有愛的運動城市。

基隆市政府教育處今天表示，市立田徑場賽道已獲中華民國田徑協會檢驗通過，符合國家級400公尺標準田徑場，預定今年9月開放民眾使用。圖／基市府提供
基隆市政府教育處今天表示，市立田徑場賽道已獲中華民國田徑協會檢驗通過，符合國家級400公尺標準田徑場，預定今年9月開放民眾使用。圖／基市府提供

基隆市政府教育處今天表示，市立田徑場賽道已獲中華民國田徑協會檢驗通過，符合國家級400公尺標準田徑場，預定今年9月開放民眾使用。圖／基市府提供
基隆市政府教育處今天表示，市立田徑場賽道已獲中華民國田徑協會檢驗通過，符合國家級400公尺標準田徑場，預定今年9月開放民眾使用。圖／基市府提供

基隆市政府教育處今天表示，市立田徑場賽道已獲中華民國田徑協會檢驗通過，符合國家級400公尺標準田徑場，預定今年9月開放民眾使用。圖／基市府提供
基隆市政府教育處今天表示，市立田徑場賽道已獲中華民國田徑協會檢驗通過，符合國家級400公尺標準田徑場，預定今年9月開放民眾使用。圖／基市府提供

田徑 林右昌 基隆

延伸閱讀

基隆打造北五堵智慧科技園區 謝國樑：建構銜接大台北核心門戶

基隆市政府提供最高36萬獎學金 讓基隆囡仔留家鄉拚未來！

基隆2國小半日班將可吃飽再回家 謝國樑：國中小生生在校用餐

相關新聞

F1／阿根廷賽車熱潮再起 22歲車手返國展演逾60萬人到場

F1一級方程式賽車近來因22歲阿根廷籍車手科拉平托亮眼表現，在阿根廷掀起全國關注。首都布宜諾斯艾利斯睽違14年，26日再...

基隆市民苦等5年多 市立田徑場預訂今年9月開放 新跑道通過國家級認證

基隆市立田徑場整修工程5年多前就開工，但歷經解約、重新發包、變更設計，一波三折。教育處今天表示，施工進度已達93.39%，田徑賽道經中華民國田徑協會檢驗通過，符合國家級400公尺標準田徑場，預定今年9月開放民眾使用。

解放軍也來？高雄亞洲同志運動會834大陸選手報名爆大量 身分引爭議

2026亞洲同志運動會4月30日至5月4日在高雄舉辦，政府部門補助經費逾1500萬元，今年中國大陸報名參賽選手多達834人，議員批評活動狀況多、有選手已買機票可能無法入境，市府身為共同主辦單位，搞到裡外不是人；另有大陸網友將運動會視為拿到入台證的路徑，恐成國安漏洞。

LPGA／雪佛龍錦標賽最終回合 徐薇淩並列55名作收

LPGA年度5大賽首場的雪佛龍錦標賽今天結束最終回合，台灣好手徐薇淩以4天高於標準3桿的291桿、並列第55名作收；美國...

全大運／王愷翊單日兩戰告捷 台師大寫網球男團5連霸

臺灣師大在115年全國大專校院運動會公開男生組網球團體賽決賽，以2：0擊敗彰化師大奪金，完成五連霸壯舉，教練林岱樵開心之餘坦言，五連霸並非易事，他也期勉選手在後續的個人賽全力以赴。

馬拉松／人類極限大突破！倫敦馬肯亞選手薩威 史上首位跑進2小時大關

肯亞選手薩威（Sabastian Sawe）今天在倫敦馬拉松賽跑出不到2小時的成績，不但寫下新的世界紀錄，完成衛冕任務，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。