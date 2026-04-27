F1／阿根廷賽車熱潮再起 22歲車手返國展演逾60萬人到場

F1一級方程式賽車近來因22歲阿根廷籍車手科拉平托亮眼表現，在阿根廷掀起全國關注。首都布宜諾斯艾利斯睽違14年，26日再度舉行F1賽車街頭展演，吸引逾60萬人到場；這項在阿根廷沉寂多年的運動正快速回溫。

主辦單位布宜諾斯艾利市政府表示，本次活動已成為近年阿根廷規模最大的賽車展演之一。科拉平托（Franco Colapinto）除駕駛2012年蓮花E20 F1賽車沿城市道路行駛外，亦操作1954年梅賽德斯-賓士W196歷史車款，向阿根廷賽車傳統致意。活動地點鄰近20世紀中葉阿根廷舉辦大型賽事的舊賽道區域，具有歷史傳承意義。

此次阿根廷F1街頭展演因國際賽曆出現罕見空檔得以舉行，受到美國與伊朗衝突升高影響，2026年F1一級方程式4月兩場中東分站賽巴林、沙烏地阿拉伯相繼取消，迫使賽程調整，間接促成車手科拉平托有機會返國與車迷互動。

阿根廷曾於1950年代在F1賽場占有一席之地，傳奇車手方吉歐（Juan Manuel Fangio）5度奪得世界冠軍。然而，F1自1998年後未再於阿根廷舉辦分站大賽，國內關注度隨之下降。

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯睽違14年，26日再度舉行F1賽車街頭展演。 法新社

近年隨科拉平托晉升國際賽事體系，情況出現轉變。科拉平托出生於2003年，自卡丁車起步，青少年時期赴歐洲發展，逐步參與各級方程式賽事。2024年，他加入威廉斯車隊並升上一級方程式，成為近年少數登上F1舞台的阿根廷車手之一，也帶動阿根廷對賽車運動的關注回升。

F1街頭展演現場觀眾反應熱烈，不少車迷自外省長途前來，有人攜家帶眷提前數小時卡位，只為近距離觀看F1賽車奔馳。亦有長期關注國際賽事的車迷表示，隨本土車手登上頂級舞台，讓更多人重新開始關注F1。

科拉平托向媒體表示，這次返回阿根廷展示F1賽車是他職業生涯重要時刻，也是個人夢想之一，希望讓更多阿根廷民眾近距離接觸賽車運動。

阿根廷政府與體育界已開始評估賽車基礎設施改善方案，包括整修Oscar y Juan Gálvez賽車場，爭取未來重新舉辦F1分站賽事的可能性。前阿根廷F1車手方達納（Norberto Fontana）表示，科拉平托的出現對阿根廷賽車發展具正面意義，將激勵新世代車手。