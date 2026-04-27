解放軍也來？高雄亞洲同志運動會834大陸選手報名爆大量 身分引爭議

2026亞洲同志運動會4月30日至5月4日在高雄舉辦，政府部門補助經費逾1500萬元，今年中國大陸報名參賽選手多達834人，議員批評活動狀況多、有選手已買機票可能無法入境，市府身為共同主辦單位，搞到裡外不是人；另有大陸網友將運動會視為拿到入台證的路徑，恐成國安漏洞。

高市運發局指出，相較以往僅兩位數參賽人數，今年對岸選手大幅增加，陸委會上月邀請相關單位嚴謹初審，實質審查權在移民署，若至今天下午5時仍無法順利參賽，主辦單位已研擬後續退費機制。

高雄市議會今天進行教育部門業務質詢，議員邱于軒質問市府補助2026亞洲同志運動會多少錢？此活動主辦單位過去有不少黑歷史，這次也出現不少問題，似乎有200多位選手已經買機票，可能無法來台參賽，運發局應該對外說明。

運發局長侯尊堯回應，基於運動平權及尊重多元性別支持此活動，由市府補助150萬元，運動部補助1430萬元。

議員張博洋也指出，該活動爭議不斷，多位網友在threads發文批評賽事資訊不清、聯絡不上主辦單位，更驚見中國網友將報名此次運動會作為拿到入台證的路徑，「報名費才一千多人民幣，搞個商務簽都是上萬起跳」，宣稱只要報名即可來台最長待上15天，恐成國安破口。

運發局說明，亞洲同志運動會係認同多元性別及倡議性別平權之國際性運動賽會，本次賽會中國籍參與人數達834人，中國籍選手入境審查需依專案方式申請，並經運動部、移民署、陸委會等部會協助審查，陸委會3月已邀集相關單位提示申請入台相關審查原則。

運發局至3月18日收到協會送審337件，審核發現多半缺漏專業造詣證明，另亦發現有AI生成偽造、解放軍身分之申請案件，後續通知協會補正闕漏資料，並於3月31日、4月1日陸續送出220件以及4月8日送出411件送運動部審核。